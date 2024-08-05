В Нижневартовске (ХМАО) скандальная рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Коммунальник» спровоцировала возбуждение уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении чиновников администрации города. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.
«Следственный комитет подозревает чиновников местной администрации, которые в составе комиссии подписывали приемку полигона за полмиллиарда рублей, в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). По предварительной информации, речь идет пока об ущербе в размере 20 миллионов рублей при рекультивации полигона», — сообщают инсайдеры.
Официального подтверждения информации о возбуждении уголовного дела нет. Собеседники агентства уточняют, что дело возбуждено 5 августа. В администрации Нижневартовска и пресс-службе СК не ответили на запросы журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что мэрии Нижневартовска грозит уголовное дело из-за нарушений при рекультивации полигона. После жалобы местного бизнесмена на, по его мнению, некачественное и слишком дорогое строительство террикона, объект привлек внимание силовиков.
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