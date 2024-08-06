СК разберется в ситуации с челябинцем, ударившим мальчика на детской площадке

В Челябинске организована доследственная проверка после применения мужчиной насилия в отношении ребенка на детской площадке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«Выявлена публикация с видео, согласно которому мужчина в Калининском районе применял насилие в отношении ребенка, в том числе нанес удар рукой по голове. По данному факту организована доследственная проверка по признакам статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в СКР.
Сейчас следственное управление устанавливает причины и условия произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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