СК разберется в ситуации с челябинцем, ударившим мальчика на детской площадке

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Мужчина ударил ребенка рукой по голове
Мужчина ударил ребенка рукой по голове Фото:

В Челябинске организована доследственная проверка после применения мужчиной насилия в отношении ребенка на детской площадке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Выявлена публикация с видео, согласно которому мужчина в Калининском районе применял насилие в отношении ребенка, в том числе нанес удар рукой по голове. По данному факту организована доследственная проверка по признакам статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в СКР.

Сейчас следственное управление устанавливает причины и условия произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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В Челябинске организована доследственная проверка после применения мужчиной насилия в отношении ребенка на детской площадке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, устанавливаются обстоятельства произошедшего. «Выявлена публикация с видео, согласно которому мужчина в Калининском районе применял насилие в отношении ребенка, в том числе нанес удар рукой по голове. По данному факту организована доследственная проверка по признакам статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в СКР. Сейчас следственное управление устанавливает причины и условия произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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