06 августа 2024

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку во Владивостоке

© Служба новостей «URA.RU»
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На борту находилось 162 пассажира (архивное фото)
На борту находилось 162 пассажира (архивное фото) Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский сразу после взлета из-за технических причин вынужден был экстренно сесть обратно. Об этом сообщила Приморская транспортная прокуратура.

«Сегодня, 7 августа, воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский, авиакомпании „Уральские авиалинии“ по технических причинам осуществило возврат в аэропорт вылета. На борту находилось 162 пассажира. Аварийная посадка прошла благополучно», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура выясняет причины инцидента. По итогам будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке борта к вылету.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили вынужденную посадку своего Airbus A320Neo. «Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Владивостока. В настоящий момент на месте работают технические специалисты авиакомпании. Пассажиры размещены в терминале аэропорта, с ними работают представители авиакомпании. Они обеспечиваются всеми необходимыми услугами в соответствии с ФАП-82», — пояснили в «Уральских авиалиниях».

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский сразу после взлета из-за технических причин вынужден был экстренно сесть обратно. Об этом сообщила Приморская транспортная прокуратура. «Сегодня, 7 августа, воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский, авиакомпании „Уральские авиалинии“ по технических причинам осуществило возврат в аэропорт вылета. На борту находилось 162 пассажира. Аварийная посадка прошла благополучно», — сообщили в ведомстве. Прокуратура выясняет причины инцидента. По итогам будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке борта к вылету. В пресс-службе авиакомпании подтвердили вынужденную посадку своего Airbus A320Neo. «Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Владивостока. В настоящий момент на месте работают технические специалисты авиакомпании. Пассажиры размещены в терминале аэропорта, с ними работают представители авиакомпании. Они обеспечиваются всеми необходимыми услугами в соответствии с ФАП-82», — пояснили в «Уральских авиалиниях».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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