Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку во Владивостоке

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Владивосток — Петропавловск-Камчатский сразу после взлета из-за технических причин вынужден был экстренно сесть обратно. Об этом сообщила Приморская транспортная прокуратура.
«Сегодня, 7 августа, воздушное судно, выполнявшее рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский, авиакомпании „Уральские авиалинии“ по технических причинам осуществило возврат в аэропорт вылета. На борту находилось 162 пассажира. Аварийная посадка прошла благополучно», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура выясняет причины инцидента. По итогам будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке борта к вылету.
В пресс-службе авиакомпании подтвердили вынужденную посадку своего Airbus A320Neo. «Во время набора высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Владивостока. В настоящий момент на месте работают технические специалисты авиакомпании. Пассажиры размещены в терминале аэропорта, с ними работают представители авиакомпании. Они обеспечиваются всеми необходимыми услугами в соответствии с ФАП-82», — пояснили в «Уральских авиалиниях».
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