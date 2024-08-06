Челябинский губернатор Текслер проверил, как исполняют его поручения в Каслях

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил, как идет реконструкция основной школы и автовокзала в Каслях. В муниципалитет глава региона отправился сразу после рабочего визита в Нязепетровск, сообщили URA.RU 7 августа в пресс-службе областного правительства.
«После рабочего визита в Нязепетровский район губернатор отправился в Касли, где завершилась реконструкция основной общеобразовательной школы № 25. роме того, Алексей Текслер проконтролировал ход работ по реконструкции автовокзала», — сообщили URA.RU в правительстве региона.
Обновленная школа начнет работать с 1 сентября. Здание находилось в аварийном состоянии, когда глава региона приезжал в Касли. Уже проведена реновация, возведен двухэтажный пристрой, обновлена котельная. Для школы также закупили оборудование пищеблока, интерактивные доски и мебель. Придворовую территорию заасфальтировали, оборудовали детскую площадку и продолжают озеленение.
Решение о ремонте автовокзала Текслер принял после обращения жителей. Они пожаловались главе региона на неудобное расположение и закрытое здание. Сейчас там ведется благоустройство территории, строительные работы уже завершены.
«Глава региона также прогулялся до Каслинского музея, который был открыт в феврале 2024 года. С этого момента музей посетили более 19 тысяч человек», — уточнили в пресс-службе. С 2006 года здание 1810 года постройки было заброшено. Текслер поручил провести его полную реконструкцию и открыть там музей.
Прежде чем приехать в Касли, Текслер 6 августа нанес визит в Нязепетровск. Там он посетил несколько спортивных объектов, строящуюся больницу, крановый завод и реконструкцию музейного центра. Одним из основных событий поездки стало открытие губернатором физкультурно-спортивного комплекса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!