Жители села Миасское Красноармейского района Челябинской области обвинили главу района Сергея Сергеева в некомпетентности и непрофессионализме после срыва строительства новой набережной, которую затопило после обильных осадков. Об этом сообщают URA.RU сельчане, заявляя о том, что стройплощадка изначально находилась на подтопляемой территории.
«Проект реализуется в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ и предполагает освоение по разным подсчетам от 30 до 40 миллионов бюджетных средств. Их благополучно затопили и закопали, сорвав все сроки работ. Все потому, что стройка идет в пойме реки Миасс, которую регулярно подтопляет. Удивляет тотальная некомпетентность главы района и его подчиненных, которые даже не провели нужных изыскательских работ, видимо, для экономии бюджета», — рассказал читатель URA.RU.
Сельчане рассказали, что изначально предупреждали власти о неверно выбранном месте строительства набережной. Сейчас территория стройки затоплена. Местные жители обвиняют главу района Сергея Сергеева в некомпетентности, непрофессионализме и халатности в освоении федеральных средств.
URA.RU направило запрос в администрацию Красноармейского района. К моменту публикации ответ на него не поступал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!