06 августа 2024

В челябинском селе затопило набережную после срыва сроков стройки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная в селе Миасское Челябинской области
Стройплощадка набережной изначально находилась на подтопляемой территории Фото:
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Жители села Миасское Красноармейского района Челябинской области обвинили главу района Сергея Сергеева в некомпетентности и непрофессионализме после срыва строительства новой набережной, которую затопило после обильных осадков. Об этом сообщают URA.RU сельчане, заявляя о том, что стройплощадка изначально находилась на подтопляемой территории.

«Проект реализуется в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ и предполагает освоение по разным подсчетам от 30 до 40 миллионов бюджетных средств. Их благополучно затопили и закопали, сорвав все сроки работ. Все потому, что стройка идет в пойме реки Миасс, которую регулярно подтопляет. Удивляет тотальная некомпетентность главы района и его подчиненных, которые даже не провели нужных изыскательских работ, видимо, для экономии бюджета», — рассказал читатель URA.RU.

Сельчане рассказали, что изначально предупреждали власти о неверно выбранном месте строительства набережной. Сейчас территория стройки затоплена. Местные жители обвиняют главу района Сергея Сергеева в некомпетентности, непрофессионализме и халатности в освоении федеральных средств.

URA.RU направило запрос в администрацию Красноармейского района. К моменту публикации ответ на него не поступал.

Набережная в селе Миасское Челябинской области
Стройплощадка набережной оказалась затоплена
Фото:
Набережная в селе Миасское Челябинской области
Река разлилась после обильных осадков
Фото:

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Жители села Миасское Красноармейского района Челябинской области обвинили главу района Сергея Сергеева в некомпетентности и непрофессионализме после срыва строительства новой набережной, которую затопило после обильных осадков. Об этом сообщают URA.RU сельчане, заявляя о том, что стройплощадка изначально находилась на подтопляемой территории. «Проект реализуется в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ и предполагает освоение по разным подсчетам от 30 до 40 миллионов бюджетных средств. Их благополучно затопили и закопали, сорвав все сроки работ. Все потому, что стройка идет в пойме реки Миасс, которую регулярно подтопляет. Удивляет тотальная некомпетентность главы района и его подчиненных, которые даже не провели нужных изыскательских работ, видимо, для экономии бюджета», — рассказал читатель URA.RU. Сельчане рассказали, что изначально предупреждали власти о неверно выбранном месте строительства набережной. Сейчас территория стройки затоплена. Местные жители обвиняют главу района Сергея Сергеева в некомпетентности, непрофессионализме и халатности в освоении федеральных средств. URA.RU направило запрос в администрацию Красноармейского района. К моменту публикации ответ на него не поступал.
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