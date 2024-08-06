В челябинском селе затопило набережную после срыва сроков стройки. Фото

07 августа 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Стройплощадка набережной изначально находилась на подтопляемой территории Фото: Андрей Кориков © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Жители села Миасское Красноармейского района Челябинской области обвинили главу района Сергея Сергеева в некомпетентности и непрофессионализме после срыва строительства новой набережной, которую затопило после обильных осадков. Об этом сообщают URA.RU сельчане, заявляя о том, что стройплощадка изначально находилась на подтопляемой территории. «Проект реализуется в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ и предполагает освоение по разным подсчетам от 30 до 40 миллионов бюджетных средств. Их благополучно затопили и закопали, сорвав все сроки работ. Все потому, что стройка идет в пойме реки Миасс, которую регулярно подтопляет. Удивляет тотальная некомпетентность главы района и его подчиненных, которые даже не провели нужных изыскательских работ, видимо, для экономии бюджета», — рассказал читатель URA.RU. Сельчане рассказали, что изначально предупреждали власти о неверно выбранном месте строительства набережной. Сейчас территория стройки затоплена. Местные жители обвиняют главу района Сергея Сергеева в некомпетентности, непрофессионализме и халатности в освоении федеральных средств. URA.RU направило запрос в администрацию Красноармейского района. К моменту публикации ответ на него не поступал. Стройплощадка набережной оказалась затоплена Фото: Андрей Кориков © URA.RU Река разлилась после обильных осадков Фото: Андрей Кориков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Миасское Красноармейского района Челябинской области обвинили главу района Сергея Сергеева в некомпетентности и непрофессионализме после срыва строительства новой набережной, которую затопило после обильных осадков. Об этом сообщают URA.RU сельчане, заявляя о том, что стройплощадка изначально находилась на подтопляемой территории. «Проект реализуется в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ и предполагает освоение по разным подсчетам от 30 до 40 миллионов бюджетных средств. Их благополучно затопили и закопали, сорвав все сроки работ. Все потому, что стройка идет в пойме реки Миасс, которую регулярно подтопляет. Удивляет тотальная некомпетентность главы района и его подчиненных, которые даже не провели нужных изыскательских работ, видимо, для экономии бюджета», — рассказал читатель URA.RU. Сельчане рассказали, что изначально предупреждали власти о неверно выбранном месте строительства набережной. Сейчас территория стройки затоплена. Местные жители обвиняют главу района Сергея Сергеева в некомпетентности, непрофессионализме и халатности в освоении федеральных средств. URA.RU направило запрос в администрацию Красноармейского района. К моменту публикации ответ на него не поступал.