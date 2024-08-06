В ХМАО рухнули цены на авиабилеты в Москву

В Ханты-Мансийском автономном округе резко упали цены на авиабилеты в Москву. Рейсы из Сургута в столицу России в начале осени подешевели более чем на 60%.
«Стоимость перелета из Сургута в Москву на 4 сентября в одну сторону составляет 3 950 рублей. До этого авиабилеты стоили 11 679 рублей. Цена снизилась на 66%», — следует из данных сайта «Авиасейлс». По аналогичной стоимости улететь в столицу можно в середине августа. А вот на середину сентября билеты уже обойдутся дороже почти в два раза.
Наиболее выгодные перелеты из Нижневартовска тоже приходятся на конец лета и начало осени — около 8 тысяч рублей. За аналогичную сумму можно улететь также в отдельные даты в начале августа.
Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых осенних авианаправлениях из ХМАО. По информации «Яндекс Путешествий», тогда среди выгодных маршрутов оказались Омск, Новосибирск, и Красноярск.
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