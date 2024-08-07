В ХМАО родители пожаловались на летний лагерь, где дети похудели на 14 килограмм

В Пыть-Яхе родители пожаловались врио губернатора Руслану Кухаруку на условия содержания в детском лагере в Краснодарском крае, из-за которых дети похудели на 14 килограмм. Об этом передает журналист URA.RU со встречи главы региона с жителями города.
«Дети доставлялись до города Туапсе без сопровождения медиков. Три с половиной часа [они] были на жаре в +33 градуса. Шесть часов ехали по пробкам. [По приезду] детей три раза переселяли. Некачественное питание, антисанитария, ненадлежащая доставка детей обратно», — пожаловалась одна из матерей. Она отметила, что ее дети за время пребывания в лагере похудели на 14 килограмм.
Югорчанка утверждает, что проверка, проведенная мэрией и прокуратурой, обернулась для лагеря штрафом, что возмутило родителей. Руслан Кухарук сказал, что подключит окружные службы для проведения комплексной проверки.
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