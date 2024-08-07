В Челябинском областном суде 8 августа осудили жителя Санкт-Петербурга Михаила Меренкова, обвиняемого в развращении несовершеннолетних и изготовлении порнографических материалов с их участием. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, мужчина получил 14 лет колонии строгого режима.
«Суд приговорил признать Меренкова виновным. Путем сложения назначенных наказаний окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Андрей Баукин. Также Меренкову запрещается заниматься деятельностью, связанной с выполнением трудовых функций в детских, дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях сроком на 15 лет.
Старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Челябинской области Кристина Афлитонова сообщила, что Меренков общался с несовершеннолетними девочками в соцсетях, заставляя их за игровую валюту снимать фото и видео порнографического характера. Мужчина был задержан в Магнитогорске Челябинской области в августе 2024 года. Туда он приехал для встречи с одной из девочек. В суд дело поступило в середине ноября 2023 года. Благодаря оперативной работе спецслужб и правоохранительных органов преступление было раскрыто.
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