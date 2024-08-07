07 августа 2024

Аналитики оценили спрос на застройку домов по новой семейной ипотеке в ХМАО

В ХМАО прогнозируют нехватку подрядчиков для строительства по новой ипотеке
© Служба новостей «URA.RU»
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С новой семейной ипотекой на загородном рынке начинают применять эскроу-счета
С новой семейной ипотекой на загородном рынке начинают применять эскроу-счета Фото:

В ХМАО может возникнуть недостаток подрядчиков, чтобы удовлетворить спрос на строительство частных домов по новой семейной ипотеке. При этом обновленная программа с обязательными эскроу-счетами не должна повлиять на скорость сдачи загородного жилья. Тенденции рынка недвижимости URA.RU обсудило с эскпертами СРО «ОПУС» из Нижневартовска.

«Условия для подрядчика в этой схеме вполне лояльные — сильно спешить для скорейшего закрытия кредитной линии [и завершения строительства] такой уж явной мотивации нет. Тут может быть другая проблема — найдется ли достаточное количество подрядчиков, готовых удовлетворять спрос тех, кто планирует получать семейную ипотеку на ИЖС, аккредитовавшись у оператора. Это покажет практика, кредиты по новым условиям только-только начинают оформлять», — рассуждает эксперт в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергей Чабан.

По словам специалистов, учитывая общие объемы рынка недвижимости подобные сделки все-таки будут относительно малой долей. При этом обновленная семейная ипотека кроме загородного рынка распространяется еще на многоквартирные новостройки. Сама же льготная программа дает возможность приобрести жилье под 6% семьям с детьми до шести лет включительно.

Ранее URA.RU рассказывало, что у югорских девелоперов вместе с внедрением эскроу-счетов в загородном сегменте появился новый способ получить деньги на застройку домов. А покупатели тем временем с помощью этого механизма смогут защититься от проблемных застройщиков.

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В ХМАО может возникнуть недостаток подрядчиков, чтобы удовлетворить спрос на строительство частных домов по новой семейной ипотеке. При этом обновленная программа с обязательными эскроу-счетами не должна повлиять на скорость сдачи загородного жилья. Тенденции рынка недвижимости URA.RU обсудило с эскпертами СРО «ОПУС» из Нижневартовска. «Условия для подрядчика в этой схеме вполне лояльные — сильно спешить для скорейшего закрытия кредитной линии [и завершения строительства] такой уж явной мотивации нет. Тут может быть другая проблема — найдется ли достаточное количество подрядчиков, готовых удовлетворять спрос тех, кто планирует получать семейную ипотеку на ИЖС, аккредитовавшись у оператора. Это покажет практика, кредиты по новым условиям только-только начинают оформлять», — рассуждает эксперт в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергей Чабан. По словам специалистов, учитывая общие объемы рынка недвижимости подобные сделки все-таки будут относительно малой долей. При этом обновленная семейная ипотека кроме загородного рынка распространяется еще на многоквартирные новостройки. Сама же льготная программа дает возможность приобрести жилье под 6% семьям с детьми до шести лет включительно. Ранее URA.RU рассказывало, что у югорских девелоперов вместе с внедрением эскроу-счетов в загородном сегменте появился новый способ получить деньги на застройку домов. А покупатели тем временем с помощью этого механизма смогут защититься от проблемных застройщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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