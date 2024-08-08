Челябинский военный спровоцировал погоню на угнанном у подруги автомобиле

Военнослужащий по контракту воинской части в Челябинской области угнал автомобиль у подруги, а после катался на нем по городу, спровоцировав погоню. Как сообщили URA.RU 8 августа в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, за подобные поступки мужчину отправили в колонию на полтора года.
«Познакомившись с гражданкой, около пяти часов утра военный проводил ее до дома, при этом дама забыла забрать у нового знакомого свою сумочку. В ней мужчина обнаружил ключи от автомобиля с брелоком, при помощи которого на автостоянке у дома определил откликнувшееся транспортное средство и угнал его. Криминальную поездку пресекли сотрудники ДПС около семи часов у дома 30А по улице Мира», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Инцидент произошел еще в декабре 2023 года. После задержания военнослужащего выяснилось, что он сел за руль не только пьяным, но и без прав. В результате его признали виновным по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и отправили в колонию на полтора года.
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