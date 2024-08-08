Магнитогорцев просят срочно покинуть садовые участки из-за угрозы подтопления

Садоводов Магнитогорска Челябинской области просят срочно покинуть свои участки из-за угрозы локальных подтоплений. Эта информация была озвучена 8 августа на внеочередном заседания городской комиссии ЧС, сообщает пресс-служба мэрии.
«Принято решение рекомендовать садоводам в кратчайшие сроки вернуться со своих участков. Особенно если есть подтопление или угроза подтопления», — заявили в пресс-службе. Садовые участки необходимо покинуть, чтобы в случае разлива воды не оказаться отрезанными от города.
В случае подтопления жилых многоквартирных домов надо обращаться в управляющую компанию или звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112. На заседании комиссии было отмечено, что ливни уже привели к локальным подтоплениям.
В ночь на 8 августа в Магнитогорске выпало более четверти месячной нормы осадков. Подтоплена дорога вдоль от курорта «Притяжение» до садов. Принято решение эту дорогу перекрыть. Также перекрыт выезд из Магнитогорска на озеро Соленое. Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и выбирать безопасные маршруты.
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