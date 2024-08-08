Жена газовика, задержанного после взрыва дома в Нижнем Тагиле, создала петицию

08 августа 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Александр Алимов находится под домашним арестом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Татьяна Алимова — жена газовика Александра, задержанного после взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле — собирает подписи в защиту супруга. Женщина считает, что выдвигаемые обвинения в суде не подкрепляются доказательствами. Информация об этом появилась на платформе для общественных кампаний. «Не согласна с обвинениями в адрес моего мужа и прошу подписать петицию в его защиту против выдвигаемых обвинений. Все обвинения не имеют обоснованных фактов: полное отсутствие документов со стороны обвинения; нет ни одного доказательства и улик; не проведена экспертиза и не предоставлено экспертное заключение», — следует из письма. Александру Алимову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 октября. Двум его коллегам, которые также обвиняются в уголовном деле по обрушению дома, вынесли аналогичную меру пресечения. Задержанных отпустили из зала суда. Никто из них вину не признал. Трое газовиков стали последними, кто проверял пятиэтажный дом на Сибирской, 81, который днем 1 августа взорвался. В качестве официальной версии трагедии называется утечка бытового газа. При обрушении здания погибли 10 человек. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Татьяна Алимова — жена газовика Александра, задержанного после взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле — собирает подписи в защиту супруга. Женщина считает, что выдвигаемые обвинения в суде не подкрепляются доказательствами. Информация об этом появилась на платформе для общественных кампаний. «Не согласна с обвинениями в адрес моего мужа и прошу подписать петицию в его защиту против выдвигаемых обвинений. Все обвинения не имеют обоснованных фактов: полное отсутствие документов со стороны обвинения; нет ни одного доказательства и улик; не проведена экспертиза и не предоставлено экспертное заключение», — следует из письма. Александру Алимову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 октября. Двум его коллегам, которые также обвиняются в уголовном деле по обрушению дома, вынесли аналогичную меру пресечения. Задержанных отпустили из зала суда. Никто из них вину не признал. Трое газовиков стали последними, кто проверял пятиэтажный дом на Сибирской, 81, который днем 1 августа взорвался. В качестве официальной версии трагедии называется утечка бытового газа. При обрушении здания погибли 10 человек. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.