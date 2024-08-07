Вице-губернатор ХМАО получил почетную награду Минстроя РФ

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, курирующий строительный комплекс региона, получил награду Минстроя РФ. Он награжден знаком «Почетный строитель России», передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на приуроченной к профессиональному празднику церемонии награждения в Ханты-Мансийске.
«За заслуги в области строительства знаком „Почетный строитель России“ награжден Азат Файзулхакович Ислаев, заместитель губернатора ХМАО-Югры, город Ханты-Мансийск. Азат Файзулхакович — победитель конкурса „Лидеры России“, руководит строительным блоком Югры. За период работы автономный округ достиг высоких показателей по 16-ти генеральным программам в области строительства и дорожного хозяйства. Является куратором мероприятий по восстановлению подшефной Макеевки», — прозвучало на церемонии награждения.
Ислаев рассказал о достижениях стройкомплекса Югры, в числе которых особо отметил завершение проблемных долгостроев. На вопрос модератора о том, за счет чего вице-губернатор планирует достроить объекты, по которым проблемы еще не решены. «Только благодаря командной работе и личному вниманию руководителя региона возможно завершить проблемные стройки. Потому что там стандартных решений быть не может. На момент начала проектирования действовали одни своды правил, в процессе другие, заканчиваем третьими. Здесь только в режиме управления, непосредственно при поддержке руководителя региона», — ответил Ислаев.
Ранее URA.RU писало о том, что врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук на церемонии награждения в преддверии Дня строителя анонсировал новую программу расселения аварийного фонда. Она поможет получить квартиры 36 тысячам югорчан.
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