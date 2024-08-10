В подполье сообщили об уничтожении установок HIMARS в Краматорске

10 августа 2024 в 09:38 Размер текста - 17 +

«Прилетом» повреждены две украинские установки HIMARS Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в подконтрольном Киеву донецком Краматорске ударами поврежден склад ВСУ. В результате чего повреждены установки HIMARS. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Один из „прилетов“ был по складу с ракетами <…> именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS <…> установки — одна или две — тоже повреждены», — заявил Лебедев агентству. По его словам, на территории склада прогремел мощный взрыв, что может свидетельствовать о повреждении установок HIMARS. Ранее сообщалось, что 8 августа над Курской областью российские средства ПВО отразили атаки десятков беспилотников (БПЛА) противника. В Минобороны отметили, что помимо БПЛА также было сбито нескольких ракет HIMARS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине в подконтрольном Киеву донецком Краматорске ударами поврежден склад ВСУ. В результате чего повреждены установки HIMARS. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Один из „прилетов“ был по складу с ракетами <…> именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS <…> установки — одна или две — тоже повреждены», — заявил Лебедев агентству. По его словам, на территории склада прогремел мощный взрыв, что может свидетельствовать о повреждении установок HIMARS. Ранее сообщалось, что 8 августа над Курской областью российские средства ПВО отразили атаки десятков беспилотников (БПЛА) противника. В Минобороны отметили, что помимо БПЛА также было сбито нескольких ракет HIMARS.