В подполье сообщили об уничтожении установок HIMARS в Краматорске

На Украине в подконтрольном Киеву донецком Краматорске ударами поврежден склад ВСУ. В результате чего повреждены установки HIMARS. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Один из „прилетов“ был по складу с ракетами <…> именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS <…> установки — одна или две — тоже повреждены», — заявил Лебедев агентству. По его словам, на территории склада прогремел мощный взрыв, что может свидетельствовать о повреждении установок HIMARS.
Ранее сообщалось, что 8 августа над Курской областью российские средства ПВО отразили атаки десятков беспилотников (БПЛА) противника. В Минобороны отметили, что помимо БПЛА также было сбито нескольких ракет HIMARS.
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