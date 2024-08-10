В подполье сообщили об уничтожении установок HIMARS в Краматорске

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«Прилетом» повреждены две украинские установки HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине в подконтрольном Киеву донецком Краматорске ударами поврежден склад ВСУ. В результате чего повреждены установки HIMARS. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Один из „прилетов“ был по складу с ракетами <…> именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS <…> установки — одна или две — тоже повреждены», — заявил Лебедев агентству. По его словам, на территории склада прогремел мощный взрыв, что может свидетельствовать о повреждении установок HIMARS.

Ранее сообщалось, что 8 августа над Курской областью российские средства ПВО отразили атаки десятков беспилотников (БПЛА) противника. В Минобороны отметили, что помимо БПЛА также было сбито нескольких ракет HIMARS.

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На Украине в подконтрольном Киеву донецком Краматорске ударами поврежден склад ВСУ. В результате чего повреждены установки HIMARS. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Один из „прилетов“ был по складу с ракетами <…> именно оттуда били дальнобойными ракетами из установок HIMARS <…> установки — одна или две — тоже повреждены», — заявил Лебедев агентству. По его словам, на территории склада прогремел мощный взрыв, что может свидетельствовать о повреждении установок HIMARS. Ранее сообщалось, что 8 августа над Курской областью российские средства ПВО отразили атаки десятков беспилотников (БПЛА) противника. В Минобороны отметили, что помимо БПЛА также было сбито нескольких ракет HIMARS.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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