В Екатеринбурге из элитной гимназии №5 на Хохрякова, 29а уволилась директор Татьяна Шиндина, проработавшая в учреждении меньше года. Замена ей уже найдена, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии города.
"Назначена Сорокина Анастасия Федоровна — учитель географии из школы №123. Она вступит в должность в ближайшее время. Все кадровые изменения связаны с личными решениями руководителя гимназии. О дальнейших планах Татьяны Шиндиной департаменту образования ничего не известно", — подчеркнули в пресс-службе.
Временно исполняет обязанности директора Михаил Лобанов, учитель английского и немецкого языка. Корреспонденту URA.RU он заявил, что о назначении Сорокиной не знает, равно как и то, до какого числа будет находиться в статусе "ио". Татьяна Шиндина на вопрос корреспондента о причинах увольнения не ответила в соцсетях, хотя сообщение прочла.
В феврале в пятой гимназии проходила масштабная проверка с участием прокуратуры и санврачей — после того, как родители пожаловались на увеличение продолжительности перемен. Из-за этого дети якобы стали позже возвращаться с уроков, а первая и вторая смены стали пересекаться.
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