11 августа 2024

Из элитной гимназии Екатеринбурга уволилась директор, проработав меньше года

Из гимназии №5 в Екатеринбурге уволилась директор, проработав меньше года
© Служба новостей «URA.RU»
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Спустя 10 месяцев в гимназии №5 вновь меняется директор
Спустя 10 месяцев в гимназии №5 вновь меняется директор Фото:

В Екатеринбурге из элитной гимназии №5 на Хохрякова, 29а уволилась директор Татьяна Шиндина, проработавшая в учреждении меньше года. Замена ей уже найдена, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии города. 

"Назначена Сорокина Анастасия Федоровна — учитель географии из школы №123. Она вступит в должность в ближайшее время. Все кадровые изменения связаны с личными решениями руководителя гимназии. О дальнейших планах Татьяны Шиндиной департаменту образования ничего не известно", — подчеркнули в пресс-службе.

Временно исполняет обязанности директора Михаил Лобанов, учитель английского и немецкого языка. Корреспонденту URA.RU он заявил, что о назначении Сорокиной не знает, равно как и то, до какого числа будет находиться в статусе "ио". Татьяна Шиндина на вопрос корреспондента о причинах увольнения не ответила в соцсетях, хотя сообщение прочла.

В феврале в пятой гимназии проходила  масштабная проверка с участием прокуратуры и санврачей — после того, как родители пожаловались на увеличение продолжительности перемен. Из-за этого дети якобы стали позже возвращаться с уроков, а первая и вторая смены стали пересекаться.

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В Екатеринбурге из элитной гимназии №5 на Хохрякова, 29а уволилась директор Татьяна Шиндина, проработавшая в учреждении меньше года. Замена ей уже найдена, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии города.  "Назначена Сорокина Анастасия Федоровна — учитель географии из школы №123. Она вступит в должность в ближайшее время. Все кадровые изменения связаны с личными решениями руководителя гимназии. О дальнейших планах Татьяны Шиндиной департаменту образования ничего не известно", — подчеркнули в пресс-службе. Временно исполняет обязанности директора Михаил Лобанов, учитель английского и немецкого языка. Корреспонденту URA.RU он заявил, что о назначении Сорокиной не знает, равно как и то, до какого числа будет находиться в статусе "ио". Татьяна Шиндина на вопрос корреспондента о причинах увольнения не ответила в соцсетях, хотя сообщение прочла. В феврале в пятой гимназии проходила  масштабная проверка с участием прокуратуры и санврачей — после того, как родители пожаловались на увеличение продолжительности перемен. Из-за этого дети якобы стали позже возвращаться с уроков, а первая и вторая смены стали пересекаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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