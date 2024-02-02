02 февраля 2024

В гимназию для детей элиты Екатеринбурга нагрянула прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
В гимназию пришла проверка прокуратуры, Роспотребнадзора и других ведомств Фото:

Надзорные органы устроили масштабную проверку в элитной екатеринбургской гимназии №5, где учатся дети бизнесменов, чиновников и депутатов. Поводом стал конфликт родителей с новым директором Татьяной Шиндиной.

«В этой школе учатся и мои дети. Могу лишь подтвердить, что ситуация напряженная. Как мне рассказали в администрации Ленинского района, вчера в школе была проверка прокуратуры, Роспотребнадзора и других ведомств», — написал 2 февраля в своем telegram-канале депутат гордумы Виталий Чачин, комментируя публикации в СМИ.

Конфликт произошел после того, как в школе увеличили продолжительность перемен. Из-за этого дети якобы стали позже возвращаться с уроков, а первая и вторая смены пересекаются. Кроме того, недовольные родители жалуются, что изменения происходят внезапно.

Для Татьяны Шиндиной это первый учебный год в гимназии. Она сменила Галину Панькову, которая весной 2023-го пыталась победить на праймериз «Единой России» перед выборами в гордуму при поддержке мэрии. Шиндину называют протеже горадминистрации, власти Ленинского района якобы были против ее назначения.

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Надзорные органы устроили масштабную проверку в элитной екатеринбургской гимназии №5, где учатся дети бизнесменов, чиновников и депутатов. Поводом стал конфликт родителей с новым директором Татьяной Шиндиной. «В этой школе учатся и мои дети. Могу лишь подтвердить, что ситуация напряженная. Как мне рассказали в администрации Ленинского района, вчера в школе была проверка прокуратуры, Роспотребнадзора и других ведомств», — написал 2 февраля в своем telegram-канале депутат гордумы Виталий Чачин, комментируя публикации в СМИ. Конфликт произошел после того, как в школе увеличили продолжительность перемен. Из-за этого дети якобы стали позже возвращаться с уроков, а первая и вторая смены пересекаются. Кроме того, недовольные родители жалуются, что изменения происходят внезапно. Для Татьяны Шиндиной это первый учебный год в гимназии. Она сменила Галину Панькову, которая весной 2023-го пыталась победить на праймериз «Единой России» перед выборами в гордуму при поддержке мэрии. Шиндину называют протеже горадминистрации, власти Ленинского района якобы были против ее назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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