В гимназию для детей элиты Екатеринбурга нагрянула прокуратура

Надзорные органы устроили масштабную проверку в элитной екатеринбургской гимназии №5, где учатся дети бизнесменов, чиновников и депутатов. Поводом стал конфликт родителей с новым директором Татьяной Шиндиной.
«В этой школе учатся и мои дети. Могу лишь подтвердить, что ситуация напряженная. Как мне рассказали в администрации Ленинского района, вчера в школе была проверка прокуратуры, Роспотребнадзора и других ведомств», — написал 2 февраля в своем telegram-канале депутат гордумы Виталий Чачин, комментируя публикации в СМИ.
Конфликт произошел после того, как в школе увеличили продолжительность перемен. Из-за этого дети якобы стали позже возвращаться с уроков, а первая и вторая смены пересекаются. Кроме того, недовольные родители жалуются, что изменения происходят внезапно.
Для Татьяны Шиндиной это первый учебный год в гимназии. Она сменила Галину Панькову, которая весной 2023-го пыталась победить на праймериз «Единой России» перед выборами в гордуму при поддержке мэрии. Шиндину называют протеже горадминистрации, власти Ленинского района якобы были против ее назначения.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.