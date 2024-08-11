Главный врач кардиологического центра в Сургуте (ХМАО) Ирина Урванцева рассказала, что больница планирует вновь принимать пациентов на следующей неделе. Диспансер был закрыт из-за массового заражения людей сальмонеллезом. Поликлиника и диагностический центр при медучреждении работают по установленному расписанию.
«Плановую госпитализацию пациентов в кардиоцентре мы планируем возобновить на следующей неделе, как только завершатся все контрольные мероприятия, повторные бактериологические исследования и будет получен отрицательный результат. Что касается окружного диспансера, то поликлиника и консультационно-диагностический центр работают в штатном режиме, врачи круглосуточно оказывают экстренную помощь пациентам с болезнями кровообращения», — рассказала Урванцева в telegram-канале.
Во всех отделениях центра проводится дезинфекция, работают комиссии Департамента здравоохранения, Роспотребнадзора. Работа столовой приостановлена: питание пациенты получают из пищеблока Сургутской окружной клинической больницы.
Ранее URA.RU писало, что Урванцева прервала свой отпуск и вернулась в город из-за массового отравления людей сальмонеллезом. К выяснению причин заражения подключились сотрудники следственного комитета, прокуратура и Роспотребнадзор ХМАО.
Автор видео: telegram-канал главврача кардиоцентра в Сургуте Ирины Урванцевой
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