В Челябинской области 19-летний юноша на мопеде погиб в ДТП, наехав на 15-летнюю девочку на обочине. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Авария произошла 12 августа в 22:15 часов в поселке Андреевский Брединского района. 19-летний водитель без прав на мопеде „Рейсер Рива 2“ (регистрации не подлежит) наехал на 15-летнюю девочку, которая стояла на краю проезжей части», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
После столкновения мопед вместе с парнем опрокинулся. Водитель погиб на месте. Девочка с травмами доставлена в больницу.
В Челябинской области ранее в аварии погиб мотоциклист. ДТП произошло также 12 августа на дороге между Южноуральском и поселком Увельский. Водителю мотоцикла Honda CBR 600, предварительно, не уступил дорогу водитель УАЗа.
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