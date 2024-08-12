12 августа 2024

Юноша на мопеде скончался в ДТП в Челябинской области. Фото

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Обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото) Фото:

В Челябинской области 19-летний юноша на мопеде погиб в ДТП, наехав на 15-летнюю девочку на обочине. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Авария произошла 12 августа в 22:15 часов в поселке Андреевский Брединского района. 19-летний водитель без прав на мопеде „Рейсер Рива 2“ (регистрации не подлежит) наехал на 15-летнюю девочку, которая стояла на краю проезжей части», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

После столкновения мопед вместе с парнем опрокинулся. Водитель погиб на месте. Девочка с травмами доставлена в больницу.

В Челябинской области ранее в аварии погиб мотоциклист. ДТП произошло также 12 августа на дороге между Южноуральском и поселком Увельский. Водителю мотоцикла Honda CBR 600, предварительно, не уступил дорогу водитель УАЗа.

Дтп произошло поздно вечером в поселке Андреевский
Дтп произошло поздно вечером в поселке Андреевский
Водитель мопеда погиб
Водитель мопеда погиб

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В Челябинской области 19-летний юноша на мопеде погиб в ДТП, наехав на 15-летнюю девочку на обочине. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Авария произошла 12 августа в 22:15 часов в поселке Андреевский Брединского района. 19-летний водитель без прав на мопеде „Рейсер Рива 2“ (регистрации не подлежит) наехал на 15-летнюю девочку, которая стояла на краю проезжей части», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. После столкновения мопед вместе с парнем опрокинулся. Водитель погиб на месте. Девочка с травмами доставлена в больницу. В Челябинской области ранее в аварии погиб мотоциклист. ДТП произошло также 12 августа на дороге между Южноуральском и поселком Увельский. Водителю мотоцикла Honda CBR 600, предварительно, не уступил дорогу водитель УАЗа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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