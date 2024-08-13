13 августа 2024

Челябинский депутат Ветхов предлагает жителям Чурилово выбрать деревья для аллеи

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Кирилл Ветхов, Челябинск
Депутат гордумы Челябинска Кирилл Ветхов в своей работе руководствуется мнением жителей Фото:

Среди жителей микрорайона Чурилово в Челябинске запустили опрос, какие деревья горожане хотели бы видеть в своем микрорайоне. Такой опрос появился в соцсетях микрорайона. По словам авторов паблика, с инициативой высадки аллеи выступил депутат гордумы Кирилл Ветхов.

«На нас вышел депутат Кирилл Ветхов со своей командой. Во время его общения с жителями, очень многих волновала тема скорейшего озеленения деревьями аллеи „Квартала у озера“, а умирающие тощие веточки, которые сейчас там растут, мало кого радуют. Ветхов предложил реализовать проект с привлечением средств по госпрограмме на высадку взрослых саженцев, 200 деревьев на аллее у озера, вдоль улицы 2-й Эльтонской. Но сейчас хочется сделать правильно, во-первых, прислушавшись к мнению жителей», — сообщается в группе «В Чурилово».

На выбор жителям микрорайона предлагаются яблоня краснолистная, груша декоративная, липа, клен, тополь серебристый, ясень, ива и рябина. Также в комментариях подписчики могут предлагать свои варианты. По словам авторов, выбранный горожанами вид деревьев будет высажен вдоль улицы 2-я Эльтонская от улицы Трашутина до берега озера.

Проект аллеи предполагает высадку двухсот деревьев высотой 3,5 — 6 метров
Проект аллеи предполагает высадку двухсот деревьев высотой 3,5 — 6 метров

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Среди жителей микрорайона Чурилово в Челябинске запустили опрос, какие деревья горожане хотели бы видеть в своем микрорайоне. Такой опрос появился в соцсетях микрорайона. По словам авторов паблика, с инициативой высадки аллеи выступил депутат гордумы Кирилл Ветхов. «На нас вышел депутат Кирилл Ветхов со своей командой. Во время его общения с жителями, очень многих волновала тема скорейшего озеленения деревьями аллеи „Квартала у озера“, а умирающие тощие веточки, которые сейчас там растут, мало кого радуют. Ветхов предложил реализовать проект с привлечением средств по госпрограмме на высадку взрослых саженцев, 200 деревьев на аллее у озера, вдоль улицы 2-й Эльтонской. Но сейчас хочется сделать правильно, во-первых, прислушавшись к мнению жителей», — сообщается в группе «В Чурилово». На выбор жителям микрорайона предлагаются яблоня краснолистная, груша декоративная, липа, клен, тополь серебристый, ясень, ива и рябина. Также в комментариях подписчики могут предлагать свои варианты. По словам авторов, выбранный горожанами вид деревьев будет высажен вдоль улицы 2-я Эльтонская от улицы Трашутина до берега озера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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