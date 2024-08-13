Челябинский депутат призвал избавить Тракторозаводский район от ветхих деревьев

Депутат Челябинской городской Думы Виген Мхитарян предложил свой способ очистки дворов от упавших ветхих деревьев. Как сообщил депутат URA.RU, это предложение появилось после того, как город несколько раз накрывало ураганом. Особенно пострадал Тракторозаводский район, где до сих пор часть дворов нуждается в расчистке.
«Считаю, что городские депутаты просто обязаны в таких критических ситуациях подключаться, помогать населению и городским службам, Здесь важно не только то, что лишние руки при уборке не повредят, но в первую очередь абсолютно необходим депутатский ресурс, позволяющий быстро составить „карту упавших деревьев“, чтобы была возможность четко расчищать завалы, возвращать во дворы челябинцев комфортные условия, разрушенные непогодой», — заявил Мхитарян.
Городским службам Челябинска понадобился не один день, чтобы привести улицы в порядок после последнего ураганного ветра с дождем и градом. В отдельных территориях на помощь коммунальщикам приходили депутаты. Мхитарян подключил свою команду, чтобы помочь убрать упавшие деревья в ряде дворов в Тракторозаводском районе. Депутат решил отрабатывать проблемы с упавшими деревьями на своем округе через созданную им систему обратной связи.
Любой житель района может написать в социальных сетях депутату, отправив фото упавшего дерева с конкретным адресом, где это произошло. Таким образом, идет оперативный сбор информации по «болевым» точкам и вопрос начинает решаться. ЧТЗ является одним из самых старых районов Челябинска. Здесь ситуация усугубляется достаточно большим количеством старых порой аварийных деревьев. Во время непогоды риски падения таких растений более высоки, поэтому такое предложение озвучил именно депутат от тракторозаводцев.
«Необходимо не только сделать системной санитарную обрезку деревьев во дворах, но и наладить через обратную связь с жителями мониторинг. Чтобы деревья, которые грозят вот-вот упасть из-за своего ветхого состояния, оперативно попадали в базу городских служб и по ним начиналась работа», — говорит депутат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!