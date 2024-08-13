На челябинском озере выпал град. Видео

13 августа 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Градины сняли на видео возле озера Кисегач Фото: Ольга Фирстова © URA.RU На озере Кисегач в Челябинской области днем 13 августа выпал град. Крупные градины сняли на фото и видео очевидцы. «Классный. Он реально, как снег» — говорит за кадром ребенок, трогая выпавший град. Судя по фото, град выпал размером с вишневую косточку. Автор снимка Анастасия П. рассказала, что град быстро растаял. Синоптики предупреждали жителей Челябинской области о сильном ливне с градом и ветром порывами до 25 метров в секунду, которая ожидалась с 12 августа. Непогода продлится до ночи 13 августа. Град выпал на озере Кисегач Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На озере Кисегач в Челябинской области днем 13 августа выпал град. Крупные градины сняли на фото и видео очевидцы. «Классный. Он реально, как снег» — говорит за кадром ребенок, трогая выпавший град. Судя по фото, град выпал размером с вишневую косточку. Автор снимка Анастасия П. рассказала, что град быстро растаял. Синоптики предупреждали жителей Челябинской области о сильном ливне с градом и ветром порывами до 25 метров в секунду, которая ожидалась с 12 августа. Непогода продлится до ночи 13 августа.