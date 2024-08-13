Градины сняли на видео возле озера Кисегач
На озере Кисегач в Челябинской области днем 13 августа выпал град. Крупные градины сняли на фото и видео очевидцы.
«Классный. Он реально, как снег» — говорит за кадром ребенок, трогая выпавший град. Судя по фото, град выпал размером с вишневую косточку.
Автор снимка Анастасия П. рассказала, что град быстро растаял. Синоптики предупреждали жителей Челябинской области о сильном ливне с градом и ветром порывами до 25 метров в секунду, которая ожидалась с 12 августа. Непогода продлится до ночи 13 августа.
Град выпал на озере Кисегач
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