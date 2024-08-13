На челябинском озере выпал град. Видео

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Невьянск поселок Октябрьский град размером с вишню
Градины сняли на видео возле озера Кисегач Фото:

На озере Кисегач в Челябинской области днем 13 августа выпал град. Крупные градины сняли на фото и видео очевидцы.

«Классный. Он реально, как снег» — говорит за кадром ребенок, трогая выпавший град. Судя по фото, град выпал размером с вишневую косточку.

Автор снимка Анастасия П. рассказала, что град быстро растаял. Синоптики предупреждали жителей Челябинской области о сильном ливне с градом и ветром порывами до 25 метров в секунду, которая ожидалась с 12 августа. Непогода продлится до ночи 13 августа.

Град выпал на озере Кисегач
Град выпал на озере Кисегач

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На озере Кисегач в Челябинской области днем 13 августа выпал град. Крупные градины сняли на фото и видео очевидцы. «Классный. Он реально, как снег» — говорит за кадром ребенок, трогая выпавший град. Судя по фото, град выпал размером с вишневую косточку. Автор снимка Анастасия П. рассказала, что град быстро растаял. Синоптики предупреждали жителей Челябинской области о сильном ливне с градом и ветром порывами до 25 метров в секунду, которая ожидалась с 12 августа. Непогода продлится до ночи 13 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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