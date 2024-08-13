В 2022 году авария была серьезней, чем сейчас
В Перми на улице Сокольская КамАЗ провалился под землю. Фото опубликовано в соцсетях. Очевидцы сообщают, что это произошло около школы «Синтез».
«КамАЗ провалился. Сокольская, 18 — на перекрестке возле «Синтеза»», — говорится в telegram-канале «ЧП Пермь | Новости».
На фотографиях видно, что асфальт провалился в результате размытия грунта. Передние колеса грузовика оказались в яме.
Коммунальщики откачивали воду на место утечки
Передние колеса ушли под землю
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