КамАЗ коммунальных служб ушел под асфальт в Перми. Фото

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В 2022 году авария была серьезней, чем сейчас
В 2022 году авария была серьезней, чем сейчас Фото:

В Перми на улице Сокольская КамАЗ провалился под землю. Фото опубликовано в соцсетях. Очевидцы сообщают, что это произошло около школы «Синтез».

«КамАЗ провалился. Сокольская, 18 — на перекрестке возле «Синтеза»», — говорится в telegram-канале «ЧП Пермь | Новости».

На фотографиях видно, что асфальт провалился в результате размытия грунта. Передние колеса грузовика оказались в яме.

Коммунальщики откачивали воду на место утечки
Коммунальщики откачивали воду на место утечки
Фото:
Передние колеса ушли под землю
Передние колеса ушли под землю
Фото:

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В Перми на улице Сокольская КамАЗ провалился под землю. Фото опубликовано в соцсетях. Очевидцы сообщают, что это произошло около школы «Синтез». «КамАЗ провалился. Сокольская, 18 — на перекрестке возле «Синтеза»», — говорится в telegram-канале «ЧП Пермь | Новости». На фотографиях видно, что асфальт провалился в результате размытия грунта. Передние колеса грузовика оказались в яме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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