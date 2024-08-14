Полсотни жильцов разрушенного дома в Нижнем Тагиле согласились на компенсацию

Владельцы 50-ти квартир разрушенного дома в Нижнем Тагиле заключили соглашение для получения компенсаций на расселение. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
«Работа с жителями продолжается, в частности, за два дня владельцы уже 50 квартир подписали соглашения на получение компенсации», — сказал первый замгубернатора Алексей Шмыков. Он отметил, что до конца недели средства поступят на счета тагильчан.
По его словам, для помощи жильцам с ипотекой ведется коммуникация со Сбером и ВТБ. Тем, кто уже достиг договоренности по приобретению квартиры, в сопровождении сделки помогают специалисты.
Ранее было известно только о 38 жильцах, которые подписали соглашение для получения компенсаций на расселение. С новым жильем определились 10 человек. Пострадавшим при взрыве власти выплатят до 500 тысяч рублей, а семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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