Десятки жильцов разрушенного дома в Нижнем Тагиле подписались на расселение

13 августа 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

С новым жильем определились порядка 10 человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле 38 жильцов разрушенного дома на Сибирской, 81 подписали соглашение для получения компенсаций на расселение. С новым жильем определились порядка 10 человек, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «Сегодня с 09:00 жители подходят, вся необходимая работа ведется, подписано 38 соглашений на получение компенсации. Средства до конца недели будут перечислены на их счета. Есть уже предварительная договоренность по покупке ими квартир: с новым жильем определились порядка десяти человек», — сказал первый замгубернатора Алексей Шмыков. Расселить и обеспечить всем необходимым на новых местах жителей дома на Сибирской, 81 поручил губернатор Евгений Куйвашев. Он также в три раза поднял выплаты пострадавшим со 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Вся актуальная информация о ЧП, в котором погибло 10 человек — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле 38 жильцов разрушенного дома на Сибирской, 81 подписали соглашение для получения компенсаций на расселение. С новым жильем определились порядка 10 человек, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «Сегодня с 09:00 жители подходят, вся необходимая работа ведется, подписано 38 соглашений на получение компенсации. Средства до конца недели будут перечислены на их счета. Есть уже предварительная договоренность по покупке ими квартир: с новым жильем определились порядка десяти человек», — сказал первый замгубернатора Алексей Шмыков. Расселить и обеспечить всем необходимым на новых местах жителей дома на Сибирской, 81 поручил губернатор Евгений Куйвашев. Он также в три раза поднял выплаты пострадавшим со 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Вся актуальная информация о ЧП, в котором погибло 10 человек — в отдельном сюжете URA.RU.