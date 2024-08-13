Десятки жильцов разрушенного дома в Нижнем Тагиле подписались на расселение

В Нижнем Тагиле 38 жильцов разрушенного дома на Сибирской, 81 подписали соглашение для получения компенсаций на расселение. С новым жильем определились порядка 10 человек, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
«Сегодня с 09:00 жители подходят, вся необходимая работа ведется, подписано 38 соглашений на получение компенсации. Средства до конца недели будут перечислены на их счета. Есть уже предварительная договоренность по покупке ими квартир: с новым жильем определились порядка десяти человек», — сказал первый замгубернатора Алексей Шмыков.
Расселить и обеспечить всем необходимым на новых местах жителей дома на Сибирской, 81 поручил губернатор Евгений Куйвашев. Он также в три раза поднял выплаты пострадавшим со 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Вся актуальная информация о ЧП, в котором погибло 10 человек — в отдельном сюжете URA.RU.
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