Десятки жильцов разрушенного дома в Нижнем Тагиле подписались на расселение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, разбор завалов, сибирская 81
С новым жильем определились порядка 10 человек Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле 38 жильцов разрушенного дома на Сибирской, 81 подписали соглашение для получения компенсаций на расселение. С новым жильем определились порядка 10 человек, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

«Сегодня с 09:00 жители подходят, вся необходимая работа ведется, подписано 38 соглашений на получение компенсации. Средства до конца недели будут перечислены на их счета. Есть уже предварительная договоренность по покупке ими квартир: с новым жильем определились порядка десяти человек», — сказал первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Расселить и обеспечить всем необходимым на новых местах жителей дома на Сибирской, 81 поручил губернатор Евгений Куйвашев. Он также в три раза поднял выплаты пострадавшим со 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Вся актуальная информация о ЧП, в котором погибло 10 человек — в отдельном сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле 38 жильцов разрушенного дома на Сибирской, 81 подписали соглашение для получения компенсаций на расселение. С новым жильем определились порядка 10 человек, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «Сегодня с 09:00 жители подходят, вся необходимая работа ведется, подписано 38 соглашений на получение компенсации. Средства до конца недели будут перечислены на их счета. Есть уже предварительная договоренность по покупке ими квартир: с новым жильем определились порядка десяти человек», — сказал первый замгубернатора Алексей Шмыков. Расселить и обеспечить всем необходимым на новых местах жителей дома на Сибирской, 81 поручил губернатор Евгений Куйвашев. Он также в три раза поднял выплаты пострадавшим со 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Вся актуальная информация о ЧП, в котором погибло 10 человек — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...