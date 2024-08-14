14 августа 2024

В лишившейся света Верхней Пышме погиб рабочий и загорелся дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий погиб, повредив линии электропередач
Рабочий погиб, повредив линии электропередач Фото:

Во время несогласованных с энергетиками работ на территории садов, из-за которых дома в Верхней Пышме (Свердловская область) лишились света, от удара током погиб водитель крана-манипулятора. Помимо этого, загорелся один из домов, сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал».

«Несанкционированные работы зафиксированы были на территории СНТ. К сожалению, сам водитель спецтехники погиб. Также в СНТ зафиксировано возгорание одного из домов», — заявили энергетики.

В telegram-канале МЧС Свердловской области уточнили, что пожар произошел в СНТ «Белоснежка 49» — сгорел дом площадью 64 квадратных метра. Огонь удалось локализовать. Энергетики подчеркивают, что проведение любых работ спецтехники у линий электропередач необходимо согласовывать с сетевыми организациями.

Инцидент произошел вечером 14 августа. В нескольких десятках домов пропало электричество из-за обрыва проводов во время работ, однако свет уже почти восстановлен.

Фото:

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Во время несогласованных с энергетиками работ на территории садов, из-за которых дома в Верхней Пышме (Свердловская область) лишились света, от удара током погиб водитель крана-манипулятора. Помимо этого, загорелся один из домов, сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». «Несанкционированные работы зафиксированы были на территории СНТ. К сожалению, сам водитель спецтехники погиб. Также в СНТ зафиксировано возгорание одного из домов», — заявили энергетики. В telegram-канале МЧС Свердловской области уточнили, что пожар произошел в СНТ «Белоснежка 49» — сгорел дом площадью 64 квадратных метра. Огонь удалось локализовать. Энергетики подчеркивают, что проведение любых работ спецтехники у линий электропередач необходимо согласовывать с сетевыми организациями. Инцидент произошел вечером 14 августа. В нескольких десятках домов пропало электричество из-за обрыва проводов во время работ, однако свет уже почти восстановлен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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