Во время несогласованных с энергетиками работ на территории садов, из-за которых дома в Верхней Пышме (Свердловская область) лишились света, от удара током погиб водитель крана-манипулятора. Помимо этого, загорелся один из домов, сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал».
«Несанкционированные работы зафиксированы были на территории СНТ. К сожалению, сам водитель спецтехники погиб. Также в СНТ зафиксировано возгорание одного из домов», — заявили энергетики.
В telegram-канале МЧС Свердловской области уточнили, что пожар произошел в СНТ «Белоснежка 49» — сгорел дом площадью 64 квадратных метра. Огонь удалось локализовать. Энергетики подчеркивают, что проведение любых работ спецтехники у линий электропередач необходимо согласовывать с сетевыми организациями.
Инцидент произошел вечером 14 августа. В нескольких десятках домов пропало электричество из-за обрыва проводов во время работ, однако свет уже почти восстановлен.
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