14 августа 2024

Миасский завод оборудовал своей техникой реанимацию в донецком городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Герметичность чистых помещений больницы избавит больных от заражений
Герметичность чистых помещений больницы избавит больных от заражений Фото:

Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) смонтировал чистые помещения в реанимации и других отделениях больницы Харцызска ДНР. Как 15 августа URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, общая площадь оборудованного пространства составила около 300 кв. метров.

«Реанимационное отделение с современным медицинским оборудованием появилось в Центральной городской больнице Харцызска. В рамках работ по капитальному ремонту больницы МЗМО выполнил проектирование, изготовление, монтаж комплексов чистых помещений, установку систем медицинского газоснабжения», — отметили на заводе.

На первом этаже больницы теперь расположены малая операционная с шлюзом, предоперационная палата и вспомогательные помещения. Среди последних есть стерилизационная, гипсовая, инструментальная и перевязочная комнаты. На пятом этаже разместилось реанимационное отделение на шесть коек с необходимыми вспомогательными помещениями.

Оборудование для чистых помещений, включая герметичные ограждающие конструкции, светильники и бактерицидные облучатели, было изготовлено на МЗМО по собственной документации. Система очистки и подготовки воздуха оснащена центральным медицинским кондиционером с автоматической системой вентиляции и кондиционирования для поддержания оптимальных температуры и влажности.

Управляющий проектом стороны завода Елена Высочанская отметила, что изготовленное в Миассе оборудование специалисты завода монтировали в сжатые сроки. О начале капремонта в медучреждении сообщалось в ноябре 2023 года. Первоначально планировалось, что площадь работ будет меньше.

Производственные мощности завода позволяют производить в год до 20 тысяч кв метров чистых помещений
Производственные мощности завода позволяют производить в год до 20 тысяч кв метров чистых помещений
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Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) смонтировал чистые помещения в реанимации и других отделениях больницы Харцызска ДНР. Как 15 августа URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, общая площадь оборудованного пространства составила около 300 кв. метров. «Реанимационное отделение с современным медицинским оборудованием появилось в Центральной городской больнице Харцызска. В рамках работ по капитальному ремонту больницы МЗМО выполнил проектирование, изготовление, монтаж комплексов чистых помещений, установку систем медицинского газоснабжения», — отметили на заводе. На первом этаже больницы теперь расположены малая операционная с шлюзом, предоперационная палата и вспомогательные помещения. Среди последних есть стерилизационная, гипсовая, инструментальная и перевязочная комнаты. На пятом этаже разместилось реанимационное отделение на шесть коек с необходимыми вспомогательными помещениями. Оборудование для чистых помещений, включая герметичные ограждающие конструкции, светильники и бактерицидные облучатели, было изготовлено на МЗМО по собственной документации. Система очистки и подготовки воздуха оснащена центральным медицинским кондиционером с автоматической системой вентиляции и кондиционирования для поддержания оптимальных температуры и влажности. Управляющий проектом стороны завода Елена Высочанская отметила, что изготовленное в Миассе оборудование специалисты завода монтировали в сжатые сроки. О начале капремонта в медучреждении сообщалось в ноябре 2023 года. Первоначально планировалось, что площадь работ будет меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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