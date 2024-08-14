Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) смонтировал чистые помещения в реанимации и других отделениях больницы Харцызска ДНР. Как 15 августа URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, общая площадь оборудованного пространства составила около 300 кв. метров.
«Реанимационное отделение с современным медицинским оборудованием появилось в Центральной городской больнице Харцызска. В рамках работ по капитальному ремонту больницы МЗМО выполнил проектирование, изготовление, монтаж комплексов чистых помещений, установку систем медицинского газоснабжения», — отметили на заводе.
На первом этаже больницы теперь расположены малая операционная с шлюзом, предоперационная палата и вспомогательные помещения. Среди последних есть стерилизационная, гипсовая, инструментальная и перевязочная комнаты. На пятом этаже разместилось реанимационное отделение на шесть коек с необходимыми вспомогательными помещениями.
Оборудование для чистых помещений, включая герметичные ограждающие конструкции, светильники и бактерицидные облучатели, было изготовлено на МЗМО по собственной документации. Система очистки и подготовки воздуха оснащена центральным медицинским кондиционером с автоматической системой вентиляции и кондиционирования для поддержания оптимальных температуры и влажности.
Управляющий проектом стороны завода Елена Высочанская отметила, что изготовленное в Миассе оборудование специалисты завода монтировали в сжатые сроки. О начале капремонта в медучреждении сообщалось в ноябре 2023 года. Первоначально планировалось, что площадь работ будет меньше.
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