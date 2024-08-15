В Екатеринбурге найден труп студента, пропавшего три месяца назад

15 августа 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Тело парня обнаружили в парке, где он любил гулять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге найден труп студента Уральского аграрного университета Ивана Бурдина, пропавшего три месяца назад. Тело 23-летнего парня обнаружили в парке, где он любил гулять. Об этом URA.RU сообщил источник. «Тело молодого человека было найдено 14 августа в Парке лесоводов в проезде Конюшенный, 5. Студент с весны находился в федеральном розыске как без вести пропавший», — объяснил собеседник агентства. Бурдин исчез 14 мая. В тот день он вышел из дома и поехал в свой универ, но по дороге узнал от одногруппников, что встречу в вузе отменили. В этот момент студент был возле Южного автовокзала и сообщил о намерении вернуться домой. Однако к родным парень не вернулся, а просто пропал. Его искали сотни людей, по городу были расклеены ориентировки. Особенно тщательно полиция и волонтеры прочесывали Парк лесоводов, где Иван любил гулять. Там его тело и нашли, но лишь спустя три месяца. Причина смерти студента неизвестна. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. Причины смерти студенты пока неизвестны Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге найден труп студента Уральского аграрного университета Ивана Бурдина, пропавшего три месяца назад. Тело 23-летнего парня обнаружили в парке, где он любил гулять. Об этом URA.RU сообщил источник. «Тело молодого человека было найдено 14 августа в Парке лесоводов в проезде Конюшенный, 5. Студент с весны находился в федеральном розыске как без вести пропавший», — объяснил собеседник агентства. Бурдин исчез 14 мая. В тот день он вышел из дома и поехал в свой универ, но по дороге узнал от одногруппников, что встречу в вузе отменили. В этот момент студент был возле Южного автовокзала и сообщил о намерении вернуться домой. Однако к родным парень не вернулся, а просто пропал. Его искали сотни людей, по городу были расклеены ориентировки. Особенно тщательно полиция и волонтеры прочесывали Парк лесоводов, где Иван любил гулять. Там его тело и нашли, но лишь спустя три месяца. Причина смерти студента неизвестна. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.