В Екатеринбурге найден труп студента, пропавшего три месяца назад

В Екатеринбурге найден труп студента Уральского аграрного университета Ивана Бурдина, пропавшего три месяца назад. Тело 23-летнего парня обнаружили в парке, где он любил гулять. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Тело молодого человека было найдено 14 августа в Парке лесоводов в проезде Конюшенный, 5. Студент с весны находился в федеральном розыске как без вести пропавший», — объяснил собеседник агентства.
Бурдин исчез 14 мая. В тот день он вышел из дома и поехал в свой универ, но по дороге узнал от одногруппников, что встречу в вузе отменили. В этот момент студент был возле Южного автовокзала и сообщил о намерении вернуться домой. Однако к родным парень не вернулся, а просто пропал.
Его искали сотни людей, по городу были расклеены ориентировки. Особенно тщательно полиция и волонтеры прочесывали Парк лесоводов, где Иван любил гулять. Там его тело и нашли, но лишь спустя три месяца. Причина смерти студента неизвестна. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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