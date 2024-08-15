В Екатеринбурге найден труп студента, пропавшего три месяца назад

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33 Майская прогулка. Екатеринбург, идол, истукан, лесопарк лесоводов россии, резные фигуры, деревянное искусство
Тело парня обнаружили в парке, где он любил гулять Фото:

В Екатеринбурге найден труп студента Уральского аграрного университета Ивана Бурдина, пропавшего три месяца назад. Тело 23-летнего парня обнаружили в парке, где он любил гулять. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Тело молодого человека было найдено 14 августа в Парке лесоводов в проезде Конюшенный, 5. Студент с весны находился в федеральном розыске как без вести пропавший», — объяснил собеседник агентства.

Бурдин исчез 14 мая. В тот день он вышел из дома и поехал в свой универ, но по дороге узнал от одногруппников, что встречу в вузе отменили. В этот момент студент был возле Южного автовокзала и сообщил о намерении вернуться домой. Однако к родным парень не вернулся, а просто пропал.

Его искали сотни людей, по городу были расклеены ориентировки. Особенно тщательно полиция и волонтеры прочесывали Парк лесоводов, где Иван любил гулять. Там его тело и нашли, но лишь спустя три месяца. Причина смерти студента неизвестна. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.

Причины смерти студенты пока неизвестны
Причины смерти студенты пока неизвестны
Фото:

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В Екатеринбурге найден труп студента Уральского аграрного университета Ивана Бурдина, пропавшего три месяца назад. Тело 23-летнего парня обнаружили в парке, где он любил гулять. Об этом URA.RU сообщил источник. «Тело молодого человека было найдено 14 августа в Парке лесоводов в проезде Конюшенный, 5. Студент с весны находился в федеральном розыске как без вести пропавший», — объяснил собеседник агентства. Бурдин исчез 14 мая. В тот день он вышел из дома и поехал в свой универ, но по дороге узнал от одногруппников, что встречу в вузе отменили. В этот момент студент был возле Южного автовокзала и сообщил о намерении вернуться домой. Однако к родным парень не вернулся, а просто пропал. Его искали сотни людей, по городу были расклеены ориентировки. Особенно тщательно полиция и волонтеры прочесывали Парк лесоводов, где Иван любил гулять. Там его тело и нашли, но лишь спустя три месяца. Причина смерти студента неизвестна. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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