В Екатеринбурге почти неделю идут поиски 23-летнего парня. Фото

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Волонтеры уже неделю ищут Ивана Бурдина Фото:

В Екатеринбурге объявлен поиск 23-летнего Ивана Бурдина, который пропал 14 мая. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обращаются за помощью к добровольцам.

«Помогите найти человека! Пропал Бурдин Иван Андреевич, 23 года (2000 г. р.), город Екатеринбург. С 14 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Бурдин имеет следующие приметы: рост 173 см, темно-русые волосы, карие глаза, нормальное телосложение. В день исчезновения был одет в черную кофту и черные штаны. Любую информацию о возможном местоположении Ивана просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или по номеру экстренной службы 112.

Полиция г. Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 294-14-94 или 02 (102 по мобильному).

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В Екатеринбурге объявлен поиск 23-летнего Ивана Бурдина, который пропал 14 мая. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обращаются за помощью к добровольцам. «Помогите найти человека! Пропал Бурдин Иван Андреевич, 23 года (2000 г. р.), город Екатеринбург. С 14 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Иван Бурдин имеет следующие приметы: рост 173 см, темно-русые волосы, карие глаза, нормальное телосложение. В день исчезновения был одет в черную кофту и черные штаны. Любую информацию о возможном местоположении Ивана просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или по номеру экстренной службы 112. Полиция г. Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 294-14-94 или 02 (102 по мобильному).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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