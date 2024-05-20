В Екатеринбурге почти неделю идут поиски 23-летнего парня. Фото

20 мая 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Волонтеры уже неделю ищут Ивана Бурдина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге объявлен поиск 23-летнего Ивана Бурдина, который пропал 14 мая. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обращаются за помощью к добровольцам. «Помогите найти человека! Пропал Бурдин Иван Андреевич, 23 года (2000 г. р.), город Екатеринбург. С 14 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Иван Бурдин имеет следующие приметы: рост 173 см, темно-русые волосы, карие глаза, нормальное телосложение. В день исчезновения был одет в черную кофту и черные штаны. Любую информацию о возможном местоположении Ивана просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или по номеру экстренной службы 112. Полиция г. Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 294-14-94 или 02 (102 по мобильному). Фото: поисковый отряд «ЛизАлерт» (https://vk.com/lizaalertekb?z=photo-67871781_457244244%2Falbum-67871781_276741668%2Frev) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге объявлен поиск 23-летнего Ивана Бурдина, который пропал 14 мая. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обращаются за помощью к добровольцам. «Помогите найти человека! Пропал Бурдин Иван Андреевич, 23 года (2000 г. р.), город Екатеринбург. С 14 мая 2024 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Иван Бурдин имеет следующие приметы: рост 173 см, темно-русые волосы, карие глаза, нормальное телосложение. В день исчезновения был одет в черную кофту и черные штаны. Любую информацию о возможном местоположении Ивана просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или по номеру экстренной службы 112. Полиция г. Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 294-14-94 или 02 (102 по мобильному).