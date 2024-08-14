Подрядчик «Роснефти» из ХМАО заплатит компенсацию семье погибшего в ДТП водителя

Семья погибшего в ДТП водителя отсудила у подрядчика «Роснефти» в ХМАО больше двух миллионов рублей компенсации. Глава семейства управлял автомобилем «Нива» и столкнулся с КамАЗом транспортной компании «Черногоравтотранс» из Нижневартовска (ХМАО), которая оказывает услуги перевозки дочерним обществам нефтяной компании.
«Супруга погибшего водителя, действующая в интересах своих детей, обратилась в суд с иском к ООО „Черногоравтотранс“ о компенсации морального вреда, в обоснование указав, что водитель автомобиля „КамАЗ“, принадлежащего ООО „Черногоравтотранс“, совершил ДТП, в результате которого погиб отец несовершеннолетних. Решением Нижневартовского городского суда требования были удовлетворены», — указано в решении суда, которое есть в распоряжении агентства URA.RU.
Нижневартовский городской суд потребовал, чтобы ООО «Черногоравтотранс» выплатило компенсацию: супруге погибшего миллион рублей, а каждому из четверых детей — по 400 тысяч рублей, поскольку виновником ДТП был водитель компании. По закону, «моральный вред, причиненный работником при исполнении трудовых обязанностей, подлежит компенсации работодателем». Шофер выполнял задание руководства, но нарушил правила дорожного движения: выехал на встречную полосу и столкнулся с «Нивой». Мужчина, управлявший легковой машиной, погиб, а шофер грузовика получил условный срок.
Агентство URA.RU направило в «Черногоравтотранс» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО водитель иномарки погиб в лобовом столкновении с КамАЗом. Два пассажира легковушки получили травмы.
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