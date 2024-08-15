Фирмы семьи челябинского вице-спикера Карликанова банкротят друг друга

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Бизнес Карликановых может пострадать из-за долгов семейных фирм друг другу
Бизнес Карликановых может пострадать из-за долгов семейных фирм друг другу Фото:

Компании семьи вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова банкротят друг друга. Семейный бизнес политика может остаться без фирм «Нерудтехнологии» и «Стройкомплект», следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Принять заявление ООО „Стройкомплект“ о признании ООО „Нерудтехнологии“ несостоятельным. Возбудить производство по делу о банкротстве», — отмечено в определении суда.

Компанией «Стройкомплект» владеют Юрий и его сын Денис Карликановы. Доля первого в бизнесе составила 86%, второго — 14%. В качестве финансовых претензий к «Нерудтехнологиям» предъявлены 9,475 млн рублей. Владеет должником дочь Карликанова Юлия Александрова.

При этом сам «Стройкомплект» по иску ныне ликвидированного кредитора Брединского ДРСУ общества «Дорожник» стал банкротом в апреле 2016 года, накопив задолженность перед истцов в 49,366 млн рублей. Заявление «Стройкомплекта» о признании несостоятельными «Нерудтехнологий» подал конкурсный управляющий Вадим Овсянников.

Изначально «Стройкомплект» носил название ПКО «Челябинск-Стройиндустрия». В настоящее время так называется другое предприятие Карликановых, с которым судится челябинская мэрия из-за неуплаты арендных платежей.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис фирмы Карликановых. К моменту публикации ответ не поступил и будет опубликован позже.

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Компании семьи вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова банкротят друг друга. Семейный бизнес политика может остаться без фирм «Нерудтехнологии» и «Стройкомплект», следует из данных картотеки арбитражных дел. «Принять заявление ООО „Стройкомплект“ о признании ООО „Нерудтехнологии“ несостоятельным. Возбудить производство по делу о банкротстве», — отмечено в определении суда. Компанией «Стройкомплект» владеют Юрий и его сын Денис Карликановы. Доля первого в бизнесе составила 86%, второго — 14%. В качестве финансовых претензий к «Нерудтехнологиям» предъявлены 9,475 млн рублей. Владеет должником дочь Карликанова Юлия Александрова. При этом сам «Стройкомплект» по иску ныне ликвидированного кредитора Брединского ДРСУ общества «Дорожник» стал банкротом в апреле 2016 года, накопив задолженность перед истцов в 49,366 млн рублей. Заявление «Стройкомплекта» о признании несостоятельными «Нерудтехнологий» подал конкурсный управляющий Вадим Овсянников. Изначально «Стройкомплект» носил название ПКО «Челябинск-Стройиндустрия». В настоящее время так называется другое предприятие Карликановых, с которым судится челябинская мэрия из-за неуплаты арендных платежей. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис фирмы Карликановых. К моменту публикации ответ не поступил и будет опубликован позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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