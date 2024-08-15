Глава ГТС Украины озвучил России три ультиматума

Глава ГТС Украины: РФ должна вернуть Киеву Запорожскую АЭС и прекратить обстрелы

15 августа 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Первый ультиматум — Москва должна вернуть Киеву Запорожскую АЭС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Москва должна вернуть Киеву Запорожскую АЭС, прекратить обстрел объектов украинской энергетики, а также ввести дополнительные налоги на транзит. Об этом заявил Бывший гендиректор ГТС Украины Сергей Макогон, выдвигая ультиматумы России. «Украина не будет разрушать газопровод, если Россия выполнит три условия Киева. Первое заключается в том, что Москва должна вернуть Киеву Запорожскую АЭС, второе — прекратить обстрел объектов украинской энергетики», — пишет «Главный региональный», ссылаясь на слова Макогона. Третьим ультиматумом является предложение ввести дополнительные налоги на этот транзит. Сейчас Украина за транзит получает 30 долларов за баррель, а цена должна вырасти до 130 долларов за баррель. ВСУ ударили по Запорожской АЭС в ночь на 12 августа. Британский эксперт Александр Меркурис предположил, что Украина терпит неудачу на направлении Курской области и у нее нет возможности атаковать Курскую АЭС. Поэтому ВСУ атаковали более доступную — Запорожскую. Касаемо украинской энергетики, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту в 20224 году и подрыв линий электропередачи атомной электростанции Курска, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва должна вернуть Киеву Запорожскую АЭС, прекратить обстрел объектов украинской энергетики, а также ввести дополнительные налоги на транзит. Об этом заявил Бывший гендиректор ГТС Украины Сергей Макогон, выдвигая ультиматумы России. «Украина не будет разрушать газопровод, если Россия выполнит три условия Киева. Первое заключается в том, что Москва должна вернуть Киеву Запорожскую АЭС, второе — прекратить обстрел объектов украинской энергетики», — пишет «Главный региональный», ссылаясь на слова Макогона. Третьим ультиматумом является предложение ввести дополнительные налоги на этот транзит. Сейчас Украина за транзит получает 30 долларов за баррель, а цена должна вырасти до 130 долларов за баррель. ВСУ ударили по Запорожской АЭС в ночь на 12 августа. Британский эксперт Александр Меркурис предположил, что Украина терпит неудачу на направлении Курской области и у нее нет возможности атаковать Курскую АЭС. Поэтому ВСУ атаковали более доступную — Запорожскую. Касаемо украинской энергетики, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту в 20224 году и подрыв линий электропередачи атомной электростанции Курска, пишет MK.RU.