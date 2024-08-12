На Западе объяснили, зачем ВСУ атаковали ЗАЭС

Британский аналитик Меркурис: удар по ЗАЭС со стороны ВСУ — попытка отчаянья

12 августа 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по Запорожской АЭС в ночь на 12 августа Фото: Сергей Венявский © URA.RU Британский эксперт, специалист по вопросам международного права Александр Меркурис предположил, зачем ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в тот момент, когда основные боевые действия сейчас происходят в Курской области. По его версии, Киев терпит неудачу на данном направлении и у него нет возможности атаковать Курскую АЭС. Поэтому они атаковали более доступную — Запорожскую. «На мой взгляд, абсолютно ясно, какова была цель этой операции [атаки Запорожской АЭС]. Если вы посмотрите на местность, есть только один объект, захват которого действительно внес бы кардинальный сдвиг во всем повествование. <…> это — Курская атомная электростанция», — уточнил Александр Меркурис на своем youtube-канале. Он уточнил, что удар по Запорожской АЭС был актом отчаянья со стороны Украины. ВСУ ударили беспилотниками по Запорожской АЭС в ночь на 12 августа. В результате загорелся один из объектов станции. В МАГАТЭ оценили ситуацию и признали, что пока нет причин для угрозы ядерной безопасности. В МИД РФ попросили международное сообщество разобраться в ситуации, в частности — с Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британский эксперт, специалист по вопросам международного права Александр Меркурис предположил, зачем ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в тот момент, когда основные боевые действия сейчас происходят в Курской области. По его версии, Киев терпит неудачу на данном направлении и у него нет возможности атаковать Курскую АЭС. Поэтому они атаковали более доступную — Запорожскую. «На мой взгляд, абсолютно ясно, какова была цель этой операции [атаки Запорожской АЭС]. Если вы посмотрите на местность, есть только один объект, захват которого действительно внес бы кардинальный сдвиг во всем повествование. <…> это — Курская атомная электростанция», — уточнил Александр Меркурис на своем youtube-канале. Он уточнил, что удар по Запорожской АЭС был актом отчаянья со стороны Украины. ВСУ ударили беспилотниками по Запорожской АЭС в ночь на 12 августа. В результате загорелся один из объектов станции. В МАГАТЭ оценили ситуацию и признали, что пока нет причин для угрозы ядерной безопасности. В МИД РФ попросили международное сообщество разобраться в ситуации, в частности — с Украиной.