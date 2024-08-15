В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22м: что известно к этому часу

Сегодня 15 августа бомбардировщик Ту-22м потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета. Несчастный случай не привел к разрушениям на земле, и пожар на месте крушения был успешно ликвидирован. Основные события по ситуации — в материале URA.RU.
Крушение бомбардировщика Ту-22м в Иркутской области
Около 22:11 по местному времени в Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22м. Самолет выполнял плановый полет, когда произошел инцидент. Он упал в безлюдной местности в Черемховском районе, недалеко от села Михайловка, после того как экипаж попытался катапультироваться. Свидетели происшествия, жители близлежащих населенных пунктов, видели три парашюта, хотя на борту находились четыре члена экипажа. Самолет рухнул в поле, где вскоре произошел третий по счету взрыв.
Техническая неисправность как причина крушения
По данным Министерства обороны, причиной крушения бомбардировщика могла стать техническая неисправность. Во время полета самолет потерял управление, и один из пилотов, вероятно, пытался отклонить падающий бомбардировщик от жилых районов. Местные службы, включая региональный центр медицины катастроф, оперативно отреагировали на инцидент, и к месту происшествия были направлены соответствующие службы. Пожар, возникший после падения самолета, был быстро потушен. Уточняется, что еще до приземления бомбардировщик оказался охвачен пожаром.
Что стало с экипажем
Все четверо членов экипажа были найдены живыми. Три пилота были обнаружены сразу после катапультирования и находятся в нормальном состоянии. У двоих из них диагностированы множественные ушибы. Четвертый пилот, с которым удалось установить связь по рации, был найден позже в районе виадука недалеко от Михайловки. Он сообщил о переломе ноги после приземления. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что все пилоты спасены.
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