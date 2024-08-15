В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22м: что известно к этому часу

В Иркутской области упал Ту-22м

15 августа 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

Губернатор региона сообщил, что всех четверых членов экипажа Ту-22м нашли живыми Фото: CC BY-SA 2.0/Anna Zvereva/Flickr Сегодня 15 августа бомбардировщик Ту-22м потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета. Несчастный случай не привел к разрушениям на земле, и пожар на месте крушения был успешно ликвидирован. Основные события по ситуации — в материале URA.RU. Крушение бомбардировщика Ту-22м в Иркутской области Около 22:11 по местному времени в Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22м. Самолет выполнял плановый полет, когда произошел инцидент. Он упал в безлюдной местности в Черемховском районе, недалеко от села Михайловка, после того как экипаж попытался катапультироваться. Свидетели происшествия, жители близлежащих населенных пунктов, видели три парашюта, хотя на борту находились четыре члена экипажа. Самолет рухнул в поле, где вскоре произошел третий по счету взрыв. Техническая неисправность как причина крушения По данным Министерства обороны, причиной крушения бомбардировщика могла стать техническая неисправность. Во время полета самолет потерял управление, и один из пилотов, вероятно, пытался отклонить падающий бомбардировщик от жилых районов. Местные службы, включая региональный центр медицины катастроф, оперативно отреагировали на инцидент, и к месту происшествия были направлены соответствующие службы. Пожар, возникший после падения самолета, был быстро потушен. Уточняется, что еще до приземления бомбардировщик оказался охвачен пожаром. Что стало с экипажем Все четверо членов экипажа были найдены живыми. Три пилота были обнаружены сразу после катапультирования и находятся в нормальном состоянии. У двоих из них диагностированы множественные ушибы. Четвертый пилот, с которым удалось установить связь по рации, был найден позже в районе виадука недалеко от Михайловки. Он сообщил о переломе ноги после приземления. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что все пилоты спасены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня 15 августа бомбардировщик Ту-22м потерпел крушение в Иркутской области во время выполнения планового полета. Несчастный случай не привел к разрушениям на земле, и пожар на месте крушения был успешно ликвидирован. Основные события по ситуации — в материале URA.RU. Около 22:11 по местному времени в Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22м. Самолет выполнял плановый полет, когда произошел инцидент. Он упал в безлюдной местности в Черемховском районе, недалеко от села Михайловка, после того как экипаж попытался катапультироваться. Свидетели происшествия, жители близлежащих населенных пунктов, видели три парашюта, хотя на борту находились четыре члена экипажа. Самолет рухнул в поле, где вскоре произошел третий по счету взрыв. По данным Министерства обороны, причиной крушения бомбардировщика могла стать техническая неисправность. Во время полета самолет потерял управление, и один из пилотов, вероятно, пытался отклонить падающий бомбардировщик от жилых районов. Местные службы, включая региональный центр медицины катастроф, оперативно отреагировали на инцидент, и к месту происшествия были направлены соответствующие службы. Пожар, возникший после падения самолета, был быстро потушен. Уточняется, что еще до приземления бомбардировщик оказался охвачен пожаром. Все четверо членов экипажа были найдены живыми. Три пилота были обнаружены сразу после катапультирования и находятся в нормальном состоянии. У двоих из них диагностированы множественные ушибы. Четвертый пилот, с которым удалось установить связь по рации, был найден позже в районе виадука недалеко от Михайловки. Он сообщил о переломе ноги после приземления. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что все пилоты спасены.