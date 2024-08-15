15 августа 2024

CNN: США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область

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В США считают, что ATACMS следует использовать для ударов по Крыму, пишет CNN Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки не намерены разрешать Украине использовать ракеты большой дальности для нападения на Курскую область из-за ограниченного количества, которое может быть предоставлено Киеву, сообщает телеканал CNN.

«США по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать американское оружие большой дальности в Курской области… потому что у США есть ограниченный запас… ATACMS для Украины», — отмечает телеканал, ссылаясь на информацию от чиновников. По информации CNN, в Вашингтоне считают, что ракеты следует использовать для ударов по другим целям, в частности по Крыму.

В середине июля Пентагон заявил о нежелании разрешить Украине применять американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для «глубоких» ударов по территории России, но подчеркнул, что позиция может измениться, напоминает RT. Агентство Associated Press сообщало, что украинские власти оказывают давление на США с целью снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.

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Соединенные Штаты Америки не намерены разрешать Украине использовать ракеты большой дальности для нападения на Курскую область из-за ограниченного количества, которое может быть предоставлено Киеву, сообщает телеканал CNN. «США по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать американское оружие большой дальности в Курской области… потому что у США есть ограниченный запас… ATACMS для Украины», — отмечает телеканал, ссылаясь на информацию от чиновников. По информации CNN, в Вашингтоне считают, что ракеты следует использовать для ударов по другим целям, в частности по Крыму. В середине июля Пентагон заявил о нежелании разрешить Украине применять американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для «глубоких» ударов по территории России, но подчеркнул, что позиция может измениться, напоминает RT. Агентство Associated Press сообщало, что украинские власти оказывают давление на США с целью снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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