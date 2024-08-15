CNN: США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область

Соединенные Штаты Америки не намерены разрешать Украине использовать ракеты большой дальности для нападения на Курскую область из-за ограниченного количества, которое может быть предоставлено Киеву, сообщает телеканал CNN.
«США по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать американское оружие большой дальности в Курской области… потому что у США есть ограниченный запас… ATACMS для Украины», — отмечает телеканал, ссылаясь на информацию от чиновников. По информации CNN, в Вашингтоне считают, что ракеты следует использовать для ударов по другим целям, в частности по Крыму.
В середине июля Пентагон заявил о нежелании разрешить Украине применять американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для «глубоких» ударов по территории России, но подчеркнул, что позиция может измениться, напоминает RT. Агентство Associated Press сообщало, что украинские власти оказывают давление на США с целью снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
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