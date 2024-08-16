В программе Дня города в Екатеринбурге неожиданный участник

Дом молодежи готовит отдельную программу на День города в Екатеринбурге
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Глава Екатеринбурга в парке Маяковского. Екатеринбург , фото на память, селфи, дождевики, день молодежи
Площадка Дома молодежи разместится на Октябрьской площади (архивное фото) Фото:
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Жителям Екатеринбурга в День города впервые расскажут больше о волонтерстве, работе медиа, а также презентуют наиболее значимые молодежные проекты. Свою обширную программу к празднику готовит Дом молодежи, известный горожанам по уютной площадке на Дне молодежи. URA.RU публикует ее.

«Формат молодежного лектория (на Октябрьской площади — прим. ред.) предполагает короткие питч — сессии по направлениям „Молодежь и волонтерство“, „Молодежь и медиапространство“, „Молодежь и семья“, „Молодежь и инициативы“, „Молодежь и регион“. В рамках каждой сессии представлено четыре спикера с выступлением на 10 минут», — говорится в описании площадки.

С 12:00 до 17:00 на площадке пройдет порядка 20 лекториев. Помимо лекций в программе будут воркшоп с представителями медиасферы по направлениям: фото, текст, видео и пиар, а также фестиваль клуба молодых семей и встречи с лидерами общественного мнения и ответственными за молодежную политику чиновниками.

Дом молодежи громко заявил о себе еще в конце июня, когда наряду с городской администрацией выступил организатором площадки в парке Маяковского на День молодежи. Фестиваль проходил в непростых погодных условиях — целый день лил дождь, часть активностей пришлось отменять, но в шатрах Дня молодежи было уютно. Для гостей подготовили игровые зоны, где родители с детьми могли поиграть в аэрохоккей, настольный футбол или PlayStation, где можно было познакомиться с проектами учреждения и побороться за мерч, а самой популярной стала чайная зона, рассказывала URA.RU директор Дома Наталья Лытина. Гостем площадки тогда был мэр Алексей Орлов.

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Жителям Екатеринбурга в День города впервые расскажут больше о волонтерстве, работе медиа, а также презентуют наиболее значимые молодежные проекты. Свою обширную программу к празднику готовит Дом молодежи, известный горожанам по уютной площадке на Дне молодежи. URA.RU публикует ее. «Формат молодежного лектория (на Октябрьской площади — прим. ред.) предполагает короткие питч — сессии по направлениям „Молодежь и волонтерство“, „Молодежь и медиапространство“, „Молодежь и семья“, „Молодежь и инициативы“, „Молодежь и регион“. В рамках каждой сессии представлено четыре спикера с выступлением на 10 минут», — говорится в описании площадки. С 12:00 до 17:00 на площадке пройдет порядка 20 лекториев. Помимо лекций в программе будут воркшоп с представителями медиасферы по направлениям: фото, текст, видео и пиар, а также фестиваль клуба молодых семей и встречи с лидерами общественного мнения и ответственными за молодежную политику чиновниками. Дом молодежи громко заявил о себе еще в конце июня, когда наряду с городской администрацией выступил организатором площадки в парке Маяковского на День молодежи. Фестиваль проходил в непростых погодных условиях — целый день лил дождь, часть активностей пришлось отменять, но в шатрах Дня молодежи было уютно. Для гостей подготовили игровые зоны, где родители с детьми могли поиграть в аэрохоккей, настольный футбол или PlayStation, где можно было познакомиться с проектами учреждения и побороться за мерч, а самой популярной стала чайная зона, рассказывала URA.RU директор Дома Наталья Лытина. Гостем площадки тогда был мэр Алексей Орлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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