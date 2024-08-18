Ведущий преподаватель йоги рассказал, можно ли с помощью нее похудеть

Титов: похудение в йоге является маркетинговым ходом или лозунгом
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Занятие по йоге на Екатеринбург-Арене. Екатеринбург, йога
Это больше маркетинговый ход или лозунг: «Похудей с помощью йоги» Фото:

Похудение в йоге является больше маркетинговым ходом или лозунгом. Об этом рассказал ведущий преподаватель йоги в России, остеопат и создатель авторского метода статического миофасциального релиза (МФР) Александр Титов.

«Это больше маркетинговый ход или лозунг: „Похудей с помощью йоги“. Ответ здесь неоднозначен. Если вы интенсивно занимаетесь йогой в зале, необходимо знать, что мышцы весят больше жира. Другое дело, если в вашем теле образуются отеки и застойные явления. В таком случае необходимо снова вернуться в лоно традиционной медицины, выяснить причину отеков и подбирать под задачу соответствующий инструментарий, в том числе йогу», — говорит Титов в интервью «Ридус».

Также, по его словам, в йоге боль — это сигнал, который может приглушаться в период практики, либо наоборот проявляться, мешая человеку двигаться и заниматься. Поэтому принято сверять симптомы с профильными врачами, которые проведут грамотное обследование и порекомендуют нужный подход человека к своему здоровью.

Ранее сообщалось, что эффективным и поддерживающим здоровье сердца способом избавиться от отечности и жира является пилатес и выполнение аэробных упражнений. Также для похудения важно сбалансированное питание.

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Похудение в йоге является больше маркетинговым ходом или лозунгом. Об этом рассказал ведущий преподаватель йоги в России, остеопат и создатель авторского метода статического миофасциального релиза (МФР) Александр Титов. «Это больше маркетинговый ход или лозунг: „Похудей с помощью йоги“. Ответ здесь неоднозначен. Если вы интенсивно занимаетесь йогой в зале, необходимо знать, что мышцы весят больше жира. Другое дело, если в вашем теле образуются отеки и застойные явления. В таком случае необходимо снова вернуться в лоно традиционной медицины, выяснить причину отеков и подбирать под задачу соответствующий инструментарий, в том числе йогу», — говорит Титов в интервью «Ридус». Также, по его словам, в йоге боль — это сигнал, который может приглушаться в период практики, либо наоборот проявляться, мешая человеку двигаться и заниматься. Поэтому принято сверять симптомы с профильными врачами, которые проведут грамотное обследование и порекомендуют нужный подход человека к своему здоровью. Ранее сообщалось, что эффективным и поддерживающим здоровье сердца способом избавиться от отечности и жира является пилатес и выполнение аэробных упражнений. Также для похудения важно сбалансированное питание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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