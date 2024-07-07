Кардиолог перечислила методы правильного похудения

Кардиолог Картрайт: аэробные упражнения полезны для похудения и здоровья сердца
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По словам кардиолога, работа по дому поможет похудеть и поддержать здоровье сердца Фото:

Эффективным и поддерживающим здоровье сердца способом избавиться от жира на животе является выполнение аэробных упражнений в сочетании со сбалансированным питанием. Такие рекомендации дала кардиолог Лаура Картрайт.

«Выполнение аэробных упражнений при здоровом питании — лучший способ избавиться от жира на животе и жира в организме в целом <…> [Такие] упражнения включают в себя любую деятельность, которая повышает частоту сердечных сокращений, такую как ходьба, танцы, бег или плавание. Это также может включать в себя работу по дому, садоводство и игры с детьми», — написала Картрайт в статье для издания Bristol Live.

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Помимо аэробных упражнений врач обратила внимание на пользу силовых тренировок, а также пилатес и йогу. Для тех, кому трудно заниматься спортом на ногах, Картрайт предложила воспользоваться «сидячими упражениями», чтобы сжечь калории и повысить уровень аэробной подготовки. По ее словам, важны общая физическая активность и здоровое питание для достижения дефицита калорий и постепенного снижения жировых отложений.

В контексте борьбы с избыточным жиром на животе, который может увеличить риск сердечных заболеваний и диабета второго типа, Картрайт дала общие рекомендации: регулярные упражнения умеренной интенсивности, постепенное увеличение нагрузки для новичков и включение упражнений, снижающих стресс и способствующих качественному сну. Она также подчеркнула важность разминки перед тренировкой и расслабления после нее, а также цельность учета индивидуальных особенностей при выборе типа активности.

Ранее британский диетолог Стефани Грегори рекомендовала стремиться к потере веса не более 0,5 килограмма в неделю, во избежание потери мышечной массы, что является ключом к здоровому и устойчивому похудению. Она советует проводить минимум 30 минут в день в активности, которая приносит удовольствие — это могут быть как прогулки, так и силовые тренировки. По ее словам, необходимо избегать экстремальных диет и методов похудения, вместо этого придерживаясь научно обоснованных подходов к снижению веса.

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Эффективным и поддерживающим здоровье сердца способом избавиться от жира на животе является выполнение аэробных упражнений в сочетании со сбалансированным питанием. Такие рекомендации дала кардиолог Лаура Картрайт. «Выполнение аэробных упражнений при здоровом питании — лучший способ избавиться от жира на животе и жира в организме в целом <…> [Такие] упражнения включают в себя любую деятельность, которая повышает частоту сердечных сокращений, такую как ходьба, танцы, бег или плавание. Это также может включать в себя работу по дому, садоводство и игры с детьми», — написала Картрайт в статье для издания Bristol Live. Помимо аэробных упражнений врач обратила внимание на пользу силовых тренировок, а также пилатес и йогу. Для тех, кому трудно заниматься спортом на ногах, Картрайт предложила воспользоваться «сидячими упражениями», чтобы сжечь калории и повысить уровень аэробной подготовки. По ее словам, важны общая физическая активность и здоровое питание для достижения дефицита калорий и постепенного снижения жировых отложений. В контексте борьбы с избыточным жиром на животе, который может увеличить риск сердечных заболеваний и диабета второго типа, Картрайт дала общие рекомендации: регулярные упражнения умеренной интенсивности, постепенное увеличение нагрузки для новичков и включение упражнений, снижающих стресс и способствующих качественному сну. Она также подчеркнула важность разминки перед тренировкой и расслабления после нее, а также цельность учета индивидуальных особенностей при выборе типа активности. Ранее британский диетолог Стефани Грегори рекомендовала стремиться к потере веса не более 0,5 килограмма в неделю, во избежание потери мышечной массы, что является ключом к здоровому и устойчивому похудению. Она советует проводить минимум 30 минут в день в активности, которая приносит удовольствие — это могут быть как прогулки, так и силовые тренировки. По ее словам, необходимо избегать экстремальных диет и методов похудения, вместо этого придерживаясь научно обоснованных подходов к снижению веса.
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