Из престижной гимназии Екатеринбурга внезапно уходит директор

Елена Трофимова покидает пост директора «дягилевской» гимназии Екатеринбурга

19 августа 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Елена Трофимова возглавляла гимназию с 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор «дягилевской» гимназии №8 Елена Трофимова покинул свой пост. Заявление об увольнении она написала еще в середине июля, но кураторы городского образования, по данным URA.RU, узнали лишь в конце прошлой недели. Причиной этого решения стало несогласие с тем, что власти города из-за нехватки учебных заведений хотят превратить лицей в обычную общеобразовательную школу. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Заявление было подано в середине июля. Причины ухода личные и профессиональные. Сейчас перед руководителем сферы образования стоит задача решить, каков дальнейший путь лицея. В последние годы мнение управленцев в отношении школы несколько изменилось. Потому что не хватает образовательных организаций, потому что сейчас системы образования в культуре и системы допобразования стали разными и требует разных вложений. поэтому к лицею Дягилева сейчас относятся как к простой обычной общеобразовательной школе с допобразованием. А в нем все-таки дополнительное образование было всегда основным в плане ориентации детей», — объяснила Елена Трофимова. По ее словам, лицей Дягилева изначально создавался для одаренных детей в области хореографии и изобразительных искусств, имел в своем составе школу искусств, поэтому эти традиции терять нельзя. За три года своей работы (с 2021-го по 2024 год) Трофимова пыталась это сохранить в условиях новых реалий. Сейчас гимназии предстоит найти нового руководителя. А Трофимова надеется внести свой вклад в решение дальнейшей судьбы лицея в рамках своей новой должности. «Возвращаюсь в сферу культуры и вполне вероятно буду заниматься дальше курированием, в том числе, и образованием в сфере культуры и искусства, профессионального искусства. У меня есть надежда, что каким-то образом я еще смогу повлиять на судьбу лица Дягилева, но немножко с другой стороны», — подчеркнула она. По данным URA.RU, Трофимова (она эту информацию оставила без комментариев) будет руководить отделом профессионального искусства и художественного образования минкультуры Свердловской области. Сейчас эту должность занимает член союза композиторов России Лариса Вакарь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор «дягилевской» гимназии №8 Елена Трофимова покинул свой пост. Заявление об увольнении она написала еще в середине июля, но кураторы городского образования, по данным URA.RU, узнали лишь в конце прошлой недели. Причиной этого решения стало несогласие с тем, что власти города из-за нехватки учебных заведений хотят превратить лицей в обычную общеобразовательную школу. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Заявление было подано в середине июля. Причины ухода личные и профессиональные. Сейчас перед руководителем сферы образования стоит задача решить, каков дальнейший путь лицея. В последние годы мнение управленцев в отношении школы несколько изменилось. Потому что не хватает образовательных организаций, потому что сейчас системы образования в культуре и системы допобразования стали разными и требует разных вложений. поэтому к лицею Дягилева сейчас относятся как к простой обычной общеобразовательной школе с допобразованием. А в нем все-таки дополнительное образование было всегда основным в плане ориентации детей», — объяснила Елена Трофимова. По ее словам, лицей Дягилева изначально создавался для одаренных детей в области хореографии и изобразительных искусств, имел в своем составе школу искусств, поэтому эти традиции терять нельзя. За три года своей работы (с 2021-го по 2024 год) Трофимова пыталась это сохранить в условиях новых реалий. Сейчас гимназии предстоит найти нового руководителя. А Трофимова надеется внести свой вклад в решение дальнейшей судьбы лицея в рамках своей новой должности. «Возвращаюсь в сферу культуры и вполне вероятно буду заниматься дальше курированием, в том числе, и образованием в сфере культуры и искусства, профессионального искусства. У меня есть надежда, что каким-то образом я еще смогу повлиять на судьбу лица Дягилева, но немножко с другой стороны», — подчеркнула она. По данным URA.RU, Трофимова (она эту информацию оставила без комментариев) будет руководить отделом профессионального искусства и художественного образования минкультуры Свердловской области. Сейчас эту должность занимает член союза композиторов России Лариса Вакарь.