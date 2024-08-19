В деле о насилии над детьми в спецшколе Екатеринбурга появился неожиданный эпизод

Сотрудника спецшколы Екатеринбурга, где насиловали детей, подозревают в краже
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
Силовики, по словам источника, год не могут распутать дело Фото:
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Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

В истории скандальной спецшколы №124 Екатеринбурга, где старшие воспитанники насиловали младшеклассников, появился эпизод с кражей. Под подозрения попал один из сотрудников учреждения, однако дело уже год не могут расследовать, сообщил источник URA.RU.

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«Мама одного из воспитанников на допросе рассказала, что покупала сыну кроссовки и другие вещи. Об этом ее просила одна из сотрудниц. Позже женщина узнала, что ее ребенок ничего не просил. Когда мать начала разбираться с сотрудницей, то та отказалась общаться. Тогда женщина написала заявление в отдел полиции №13, но уже год никакого движения нет. Дело — бесфигурантное, купленных вещей нигде нет», — рассказал собеседник агентства. По его словам, работник, о котором идет речь, до сих пор работает в этой школе.

URA.RU обратилось за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

О скандале в учреждении стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал из школы и рассказал обо всем маме. Оказалось, что в школе старшеклассники насиловали подростков якобы с подачи одного из воспитателей.

Экс-директор спецшколы Наталья Поддубная заявляла, что не знала об этом. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Трое воспитанников, издевавшихся над остальными, получили от девяти до 12 лет колонии. Отбывать наказание они будут в Кировграде. Всю актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает в специальном сюжете.

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В истории скандальной спецшколы №124 Екатеринбурга, где старшие воспитанники насиловали младшеклассников, появился эпизод с кражей. Под подозрения попал один из сотрудников учреждения, однако дело уже год не могут расследовать, сообщил источник URA.RU. «Мама одного из воспитанников на допросе рассказала, что покупала сыну кроссовки и другие вещи. Об этом ее просила одна из сотрудниц. Позже женщина узнала, что ее ребенок ничего не просил. Когда мать начала разбираться с сотрудницей, то та отказалась общаться. Тогда женщина написала заявление в отдел полиции №13, но уже год никакого движения нет. Дело — бесфигурантное, купленных вещей нигде нет», — рассказал собеседник агентства. По его словам, работник, о котором идет речь, до сих пор работает в этой школе. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. О скандале в учреждении стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал из школы и рассказал обо всем маме. Оказалось, что в школе старшеклассники насиловали подростков якобы с подачи одного из воспитателей. Экс-директор спецшколы Наталья Поддубная заявляла, что не знала об этом. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Трое воспитанников, издевавшихся над остальными, получили от девяти до 12 лет колонии. Отбывать наказание они будут в Кировграде. Всю актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает в специальном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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