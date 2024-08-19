Из ХМАО в Курскую область отправилась группа профессиональных психологов

Власти ХМАО отправили 19 августа в Курскую область, подвергшуюся вторжению ВСУ, группу профессиональных психологов и психологов-педагогов. Об этом в соцсети сообщил врио губернатора Югры Руслан Кухарук.
«Сегодня в Курскую область выехала команда психологов и психологов-педагогов в составе миссии Гуманитарного добровольческого корпуса. Работу на месте координирует руководитель штаба, кризисный психолог Светлана Владимировна Басова», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Специалисты будут оказывать круглосуточную помощь пострадавшим в пунктах временного размещения. Особая поддержка нужна детям, которые вынуждены жить в новой реальности, заключил Кухарук.
Из ХМАО пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Курской области 11 августа отправлен груз с гуманитарной помощью. Фура выехала из Ханты-Мансийска.
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