19 августа 2024
18 августа 2024

Из ХМАО в Курскую область отправилась группа профессиональных психологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Психологи в круглосуточном режиме будут оказывать помощь пострадавшим жителям Курской области
Психологи в круглосуточном режиме будут оказывать помощь пострадавшим жителям Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Власти ХМАО отправили 19 августа в Курскую область, подвергшуюся вторжению ВСУ, группу профессиональных психологов и психологов-педагогов. Об этом в соцсети сообщил врио губернатора Югры Руслан Кухарук.

«Сегодня в Курскую область выехала команда психологов и психологов-педагогов в составе миссии Гуманитарного добровольческого корпуса. Работу на месте координирует руководитель штаба, кризисный психолог Светлана Владимировна Басова», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Специалисты будут оказывать круглосуточную помощь пострадавшим в пунктах временного размещения. Особая поддержка нужна детям, которые вынуждены жить в новой реальности, заключил Кухарук.

Из ХМАО пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Курской области 11 августа отправлен груз с гуманитарной помощью. Фура выехала из Ханты-Мансийска.

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Власти ХМАО отправили 19 августа в Курскую область, подвергшуюся вторжению ВСУ, группу профессиональных психологов и психологов-педагогов. Об этом в соцсети сообщил врио губернатора Югры Руслан Кухарук. «Сегодня в Курскую область выехала команда психологов и психологов-педагогов в составе миссии Гуманитарного добровольческого корпуса. Работу на месте координирует руководитель штаба, кризисный психолог Светлана Владимировна Басова», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Специалисты будут оказывать круглосуточную помощь пострадавшим в пунктах временного размещения. Особая поддержка нужна детям, которые вынуждены жить в новой реальности, заключил Кухарук. Из ХМАО пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Курской области 11 августа отправлен груз с гуманитарной помощью. Фура выехала из Ханты-Мансийска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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