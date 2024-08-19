19 августа 2024

В России подорожала верхняя одежда

© Служба новостей «URA.RU»
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Одежда в Галерее Вояж. Тюмень , бутик, одежда
Предположительно, с наступлением осени цены на верхнюю одежду еще подрастут Фото:

В РФ за прошедшие полгода стоимость верхней одежды, отпускаемой в розницу, выросла в среднем от 15% до 25%. На это указывают данных государственной системы маркировки «Честный знак».

«В России средняя стоимость куртки за январь—июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11,5% (до 4,3 тысячи рублей за штуку), жилетов — на 14% (до 3 тысяч рублей), плащей — на 17% (до 7,8 тысячи рублей), пальто — на 6% (до 6,7 тысячи рублей)», — на данные сервиса ссылаются «Известия». При этом в стране за год снизилась средняя цена на пуховики.

По мнению участников рынка, тенденция обусловлена низким уровнем импортозамещения, отсутствием отечественных тканей и фурнитуры, удорожанием логистики и увеличением оплаты за аренду и услуги ЖКХ. В Ассоциации компаний розничной торговли к причине подорожания верхней одежды также отнесли дефицит в отрасли квалифицированного персонала — в первую очередь швей.

Существенный рост цен на верхнюю одежду наблюдался и прошедшей осенью. А о том, какие уловки используют магазины, чтобы спровоцировать посетителей сделать покупку, узнаете из материала URA.RU.

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В РФ за прошедшие полгода стоимость верхней одежды, отпускаемой в розницу, выросла в среднем от 15% до 25%. На это указывают данных государственной системы маркировки «Честный знак». «В России средняя стоимость куртки за январь—июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11,5% (до 4,3 тысячи рублей за штуку), жилетов — на 14% (до 3 тысяч рублей), плащей — на 17% (до 7,8 тысячи рублей), пальто — на 6% (до 6,7 тысячи рублей)», — на данные сервиса ссылаются «Известия». При этом в стране за год снизилась средняя цена на пуховики. По мнению участников рынка, тенденция обусловлена низким уровнем импортозамещения, отсутствием отечественных тканей и фурнитуры, удорожанием логистики и увеличением оплаты за аренду и услуги ЖКХ. В Ассоциации компаний розничной торговли к причине подорожания верхней одежды также отнесли дефицит в отрасли квалифицированного персонала — в первую очередь швей. Существенный рост цен на верхнюю одежду наблюдался и прошедшей осенью. А о том, какие уловки используют магазины, чтобы спровоцировать посетителей сделать покупку, узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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