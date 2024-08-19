Тимофей Алтушкин помог юному свердловчанину с ДЦП. Фото

20 августа 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Тимофей Алтушкин купил мальчику коляску Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина — помог 10-летнему Роме из Карпинска, который с самого детства живет с диагнозом ДЦП и вынужден передвигаться на коляске. Об этом URA.RU рассказала мама мальчика Алена. Рома, несмотря на диагноз, спокойно учится в школе, успешен в изучении английского языка и программировании. У мальчика есть два старших брата, которые вместе с мамой делают все, чтобы Рома жил в комфорте. В его «арсенале» есть несколько колясок на разные случаи жизни: одна для учебы, одна для прогулок и одна для реабилитации. Курсы ЛФК проходят в 600 км от Карпинска — в Челябинске. И за несколько лет поездок коляска для реабилитации пришла в негодность, а новая стоит больше 250 тысяч рублей. Для Алены это очень серьезная сумма. Узнав о ситуации, Алтушкин-младший решил помочь. Купленную им новую легкую коляску-трость уже передали семье, и маме больше не надо думать о том, как ездить на реабилитацию. «Необыкновенный человек с чуткой душой. Я никогда ни у кого не просила помощи, мы получаем все пособия, положенные нам, как многодетной семье. Мы делаем все, чтобы наши дети жили достойно, и мы справляемся с этим, но воспитание троих детей, один из которых с ДЦП, требует больших вложений. Я очень благодарна за эту поддержку», — сказала Алена. Несмотря на диагноз, Рома хорошо учится в школе, а в свободное время рисует Фото: семейный архив В июне URA.RU рассказывало, как Тимофей Алтушкин оплатил лечение 17-летней Киры Казариновой, которая оказалась в инвалидном кресле после жуткой аварии осенью 2023-го. Девушка сейчас идет на поправку. Фактически Тимофей сейчас развивает семейную благотворительную традицию, заложенную его отцом, одним из основателей известного на всю страну «Фонда святой Екатерины». Алтушкину-младшему 23 года, он владеет премиальным детейлинг-центром Autolab by RCС на улице Архангела Михаила, развивает бренд спортивной одежды RCC Sport. Также он занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина — помог 10-летнему Роме из Карпинска, который с самого детства живет с диагнозом ДЦП и вынужден передвигаться на коляске. Об этом URA.RU рассказала мама мальчика Алена. Рома, несмотря на диагноз, спокойно учится в школе, успешен в изучении английского языка и программировании. У мальчика есть два старших брата, которые вместе с мамой делают все, чтобы Рома жил в комфорте. В его «арсенале» есть несколько колясок на разные случаи жизни: одна для учебы, одна для прогулок и одна для реабилитации. Курсы ЛФК проходят в 600 км от Карпинска — в Челябинске. И за несколько лет поездок коляска для реабилитации пришла в негодность, а новая стоит больше 250 тысяч рублей. Для Алены это очень серьезная сумма. Узнав о ситуации, Алтушкин-младший решил помочь. Купленную им новую легкую коляску-трость уже передали семье, и маме больше не надо думать о том, как ездить на реабилитацию. «Необыкновенный человек с чуткой душой. Я никогда ни у кого не просила помощи, мы получаем все пособия, положенные нам, как многодетной семье. Мы делаем все, чтобы наши дети жили достойно, и мы справляемся с этим, но воспитание троих детей, один из которых с ДЦП, требует больших вложений. Я очень благодарна за эту поддержку», — сказала Алена. В июне URA.RU рассказывало, как Тимофей Алтушкин оплатил лечение 17-летней Киры Казариновой, которая оказалась в инвалидном кресле после жуткой аварии осенью 2023-го. Девушка сейчас идет на поправку. Фактически Тимофей сейчас развивает семейную благотворительную традицию, заложенную его отцом, одним из основателей известного на всю страну «Фонда святой Екатерины». Алтушкину-младшему 23 года, он владеет премиальным детейлинг-центром Autolab by RCС на улице Архангела Михаила, развивает бренд спортивной одежды RCC Sport. Также он занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании».