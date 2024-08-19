19 августа 2024

Квартиру челябинской бабушки, помогающей бойцам СВО, затопили коммунальщики. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиру бабушки затопило во время плановой смены батарей
Квартиру бабушки затопило во время плановой смены батарей Фото:

Квартиру 86-летней челябинки Светланы Ереминой, регулярно переводящей средства бойцам СВО, захватил запах плесени и сырости. Жилье пенсионерки затопило во время работ управляющей компании по замене батарей, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«Производились работы по замене батареи, но в процессе произошел прорыв труб и пенсионерку окатило фонтаном воды. УК не хочет брать ответственность за аварию и исправлять ситуацию», — рассказал URA.RU Рыжий.

Как уточнил Рыжий, вода охватила всю квартиру, включая мебель и ковры. Теперь там остается стойкий запах плесени и сырости. ОНФ обратились в министерство соцотношений и управляющую компанию с просьбой помочь в устранении потопа.

Светлана Еремина регулярно помогает бойцам с начала СВО. Пенсионерка откладывает деньги, а когда появляется необходимая сумма закупает бронежилеты, антидроновые системы и другие средства необходимые на фронте.

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Квартиру 86-летней челябинки Светланы Ереминой, регулярно переводящей средства бойцам СВО, захватил запах плесени и сырости. Жилье пенсионерки затопило во время работ управляющей компании по замене батарей, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Производились работы по замене батареи, но в процессе произошел прорыв труб и пенсионерку окатило фонтаном воды. УК не хочет брать ответственность за аварию и исправлять ситуацию», — рассказал URA.RU Рыжий. Как уточнил Рыжий, вода охватила всю квартиру, включая мебель и ковры. Теперь там остается стойкий запах плесени и сырости. ОНФ обратились в министерство соцотношений и управляющую компанию с просьбой помочь в устранении потопа. Светлана Еремина регулярно помогает бойцам с начала СВО. Пенсионерка откладывает деньги, а когда появляется необходимая сумма закупает бронежилеты, антидроновые системы и другие средства необходимые на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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