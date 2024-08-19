Квартиру 86-летней челябинки Светланы Ереминой, регулярно переводящей средства бойцам СВО, захватил запах плесени и сырости. Жилье пенсионерки затопило во время работ управляющей компании по замене батарей, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.
«Производились работы по замене батареи, но в процессе произошел прорыв труб и пенсионерку окатило фонтаном воды. УК не хочет брать ответственность за аварию и исправлять ситуацию», — рассказал URA.RU Рыжий.
Как уточнил Рыжий, вода охватила всю квартиру, включая мебель и ковры. Теперь там остается стойкий запах плесени и сырости. ОНФ обратились в министерство соцотношений и управляющую компанию с просьбой помочь в устранении потопа.
Светлана Еремина регулярно помогает бойцам с начала СВО. Пенсионерка откладывает деньги, а когда появляется необходимая сумма закупает бронежилеты, антидроновые системы и другие средства необходимые на фронте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!