Стали известны жуткие подробности гибели пенсионерки под трамваем на Уралмаше. Фото

Екатеринбурженка, упавшая под трамвай, облокотилась на него из-за самочувствия

20 августа 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Пассажирке стало плохо перед аварией Фото: ИА «Ночные новости» Пенсионерка, которую насмерть переехал трамвай в Екатеринбурге, перед этим облокотилась на него из-за плохого самочувствия. Об этом URA.RU рассказал читатель. «После того, как она вышла из вагона, ей стало плохо. Пенсионерка уперлась рукой о трамвай, а тот поехал. Из-за этого женщина упала под последний вагон, который ее и переехал», — сказал собеседник. Авария случилась днем 20 августа на проспекте Космонавтов. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. В течение 15 минут на участке выстроилась огромная пробка из составов. Пенсионерка упала под последний вагон Фото: ИА «Ночные новости» К месту аварии приехали силовики Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка, которую насмерть переехал трамвай в Екатеринбурге, перед этим облокотилась на него из-за плохого самочувствия. Об этом URA.RU рассказал читатель. «После того, как она вышла из вагона, ей стало плохо. Пенсионерка уперлась рукой о трамвай, а тот поехал. Из-за этого женщина упала под последний вагон, который ее и переехал», — сказал собеседник. Авария случилась днем 20 августа на проспекте Космонавтов. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. В течение 15 минут на участке выстроилась огромная пробка из составов.