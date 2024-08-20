Стали известны жуткие подробности гибели пенсионерки под трамваем на Уралмаше. Фото

Екатеринбурженка, упавшая под трамвай, облокотилась на него из-за самочувствия
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирке стало плохо перед аварией
Пассажирке стало плохо перед аварией Фото:

Пенсионерка, которую насмерть переехал трамвай в Екатеринбурге, перед этим облокотилась на него из-за плохого самочувствия. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«После того, как она вышла из вагона, ей стало плохо. Пенсионерка уперлась рукой о трамвай, а тот поехал. Из-за этого женщина упала под последний вагон, который ее и переехал», — сказал собеседник.

Авария случилась днем 20 августа на проспекте Космонавтов. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. В течение 15 минут на участке выстроилась огромная пробка из составов.

Пенсионерка упала под последний вагон
Пенсионерка упала под последний вагон
Фото:
К месту аварии приехали силовики
К месту аварии приехали силовики
Фото:

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Пенсионерка, которую насмерть переехал трамвай в Екатеринбурге, перед этим облокотилась на него из-за плохого самочувствия. Об этом URA.RU рассказал читатель. «После того, как она вышла из вагона, ей стало плохо. Пенсионерка уперлась рукой о трамвай, а тот поехал. Из-за этого женщина упала под последний вагон, который ее и переехал», — сказал собеседник. Авария случилась днем 20 августа на проспекте Космонавтов. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. В течение 15 минут на участке выстроилась огромная пробка из составов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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