Пассажирке стало плохо перед аварией
Пенсионерка, которую насмерть переехал трамвай в Екатеринбурге, перед этим облокотилась на него из-за плохого самочувствия. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«После того, как она вышла из вагона, ей стало плохо. Пенсионерка уперлась рукой о трамвай, а тот поехал. Из-за этого женщина упала под последний вагон, который ее и переехал», — сказал собеседник.
Авария случилась днем 20 августа на проспекте Космонавтов. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. В течение 15 минут на участке выстроилась огромная пробка из составов.
Пенсионерка упала под последний вагон
К месту аварии приехали силовики
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