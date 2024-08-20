20 августа 2024

На ЕКАД появится первая в регионе трехуровневая развязка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, строительство дороги, строительство екад, дорожная развязка, мост, автодорожный мост, путепровод, екад, автомобильная развязка, екатеринбургская кольцевая автодорога, строительство дорожной развязки
Во время реконструкции полностью ограничивать движение не будут Фото:

В рамках реконструкции на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) появится первая в регионе трехуровневая развязка. Ее построят на пересечении с Березовским трактом. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Развязка с Березовским трактом — новый уровень сложности в инженерных решениях. Однако он оправдан с логистической и экономической точек зрения. Возведение трехуровневой развязки станет серьезным профессиональным вызовом и для проектировщиков, и для строителей, и для заказчика», — заявил первый замначальника Управления автомобильных дорог Свердловской области, главный инженер Владимир Оглоблин.

Обновление Северного полукольца начнется с участка между дублером Сибирского тракта и Режевским трактом. На уровне земли останутся существующие дороги в виде кольца, следом будет идти Березовский тракт, а на третьем уровне — ЕКАД. Дорожники уверяют, что во время реконструкции полностью ограничивать движение не станут, но изменятся схемы организации движения на съездах и въездах.

Также к концу 2024 года на ЕКАД от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному расширят участок до шести полос. На обновляемом участке дополнительно установят площадку для отдыха с беседкой, островки безопасности, эстакаду для ремонта автомобилей и мусорные контейнеры.

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В рамках реконструкции на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) появится первая в регионе трехуровневая развязка. Ее построят на пересечении с Березовским трактом. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Развязка с Березовским трактом — новый уровень сложности в инженерных решениях. Однако он оправдан с логистической и экономической точек зрения. Возведение трехуровневой развязки станет серьезным профессиональным вызовом и для проектировщиков, и для строителей, и для заказчика», — заявил первый замначальника Управления автомобильных дорог Свердловской области, главный инженер Владимир Оглоблин. Обновление Северного полукольца начнется с участка между дублером Сибирского тракта и Режевским трактом. На уровне земли останутся существующие дороги в виде кольца, следом будет идти Березовский тракт, а на третьем уровне — ЕКАД. Дорожники уверяют, что во время реконструкции полностью ограничивать движение не станут, но изменятся схемы организации движения на съездах и въездах. Также к концу 2024 года на ЕКАД от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному расширят участок до шести полос. На обновляемом участке дополнительно установят площадку для отдыха с беседкой, островки безопасности, эстакаду для ремонта автомобилей и мусорные контейнеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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