Во время реконструкции полностью ограничивать движение не будут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рамках реконструкции на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) появится первая в регионе трехуровневая развязка. Ее построят на пересечении с Березовским трактом. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Развязка с Березовским трактом — новый уровень сложности в инженерных решениях. Однако он оправдан с логистической и экономической точек зрения. Возведение трехуровневой развязки станет серьезным профессиональным вызовом и для проектировщиков, и для строителей, и для заказчика», — заявил первый замначальника Управления автомобильных дорог Свердловской области, главный инженер Владимир Оглоблин.

Обновление Северного полукольца начнется с участка между дублером Сибирского тракта и Режевским трактом. На уровне земли останутся существующие дороги в виде кольца, следом будет идти Березовский тракт, а на третьем уровне — ЕКАД. Дорожники уверяют, что во время реконструкции полностью ограничивать движение не станут, но изменятся схемы организации движения на съездах и въездах.

Также к концу 2024 года на ЕКАД от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному расширят участок до шести полос. На обновляемом участке дополнительно установят площадку для отдыха с беседкой, островки безопасности, эстакаду для ремонта автомобилей и мусорные контейнеры.