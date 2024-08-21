«Уральские авиалинии» массово задержали рейсы в Кольцово. Скрин

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ural airlines, авиакомпания уральские авиалинии, ra73832
Причина переноса рейсов неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 21 августа авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла два рейса в Сочи и один в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Рейс U6-266 в Москву должен был отправиться из Екатеринбурга в 19:00, но задержан до 20:00. Вылет рейса U6-6049 в Сочи перенесли с 19:25 до 20:00, второй самолет в Сочи рейса U6-6059 задержан с 18:00 до 21:15.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что причиной изменения расписания стало позднее прибытие воздушных судов.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 21 августа авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла два рейса в Сочи и один в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Рейс U6-266 в Москву должен был отправиться из Екатеринбурга в 19:00, но задержан до 20:00. Вылет рейса U6-6049 в Сочи перенесли с 19:25 до 20:00, второй самолет в Сочи рейса U6-6059 задержан с 18:00 до 21:15. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что причиной изменения расписания стало позднее прибытие воздушных судов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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