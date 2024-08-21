Причина переноса рейсов неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 21 августа авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла два рейса в Сочи и один в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Рейс U6-266 в Москву должен был отправиться из Екатеринбурга в 19:00, но задержан до 20:00. Вылет рейса U6-6049 в Сочи перенесли с 19:25 до 20:00, второй самолет в Сочи рейса U6-6059 задержан с 18:00 до 21:15.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что причиной изменения расписания стало позднее прибытие воздушных судов.

Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово