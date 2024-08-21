В Курской области незаконно побывал еще один западный журналист

Французский журналист Пьер Алонсо, работающий в газете Croix (включен в список СМИ, подвергнувшимся ограничениям на вещание и доступ в интернете на территории РФ), оказался в числе западных репортеров, незаконно посетивших Курскую область России. Он опубликовал статью о своем визите.
«Алонсо смог пересечь границу и попасть 19 августа в приграничные районы Курской области», — передают РИА Новости содержание материала. Уточняется, что он посетил села Дарьино Суджанского района и Обуховка Кореневского района, где, по его словам, находятся украинские формирования.
Ранее в Курскую область уже проникли итальянские журналистки, которые сняли репортаж в регионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый инцидент с незаконным проникновением западных журналистов на территорию Курской области будет тщательно расследован.
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