В Курской области незаконно побывал еще один западный журналист

Журналист Croix незаконно пересек границу Курской области
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Западный журналист незаконно посетил Курскую область
Западный журналист незаконно посетил Курскую область Фото:
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Французский журналист Пьер Алонсо, работающий в газете Croix (включен в список СМИ, подвергнувшимся ограничениям на вещание и доступ в интернете на территории РФ), оказался в числе западных репортеров, незаконно посетивших Курскую область России. Он опубликовал статью о своем визите.

«Алонсо смог пересечь границу и попасть 19 августа в приграничные районы Курской области», — передают РИА Новости содержание материала. Уточняется, что он посетил села Дарьино Суджанского района и Обуховка Кореневского района, где, по его словам, находятся украинские формирования.

Ранее в Курскую область уже проникли итальянские журналистки, которые сняли репортаж в регионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый инцидент с незаконным проникновением западных журналистов на территорию Курской области будет тщательно расследован.

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Французский журналист Пьер Алонсо, работающий в газете Croix (включен в список СМИ, подвергнувшимся ограничениям на вещание и доступ в интернете на территории РФ), оказался в числе западных репортеров, незаконно посетивших Курскую область России. Он опубликовал статью о своем визите. «Алонсо смог пересечь границу и попасть 19 августа в приграничные районы Курской области», — передают РИА Новости содержание материала. Уточняется, что он посетил села Дарьино Суджанского района и Обуховка Кореневского района, где, по его словам, находятся украинские формирования. Ранее в Курскую область уже проникли итальянские журналистки, которые сняли репортаж в регионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый инцидент с незаконным проникновением западных журналистов на территорию Курской области будет тщательно расследован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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