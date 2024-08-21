21 августа 2024
20 августа 2024

Кухарук взял на особый контроль терапевтическое отделение в Югорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук проинспектировал терапевтическое отделение Югорской городской больницы
Кухарук проинспектировал терапевтическое отделение Югорской городской больницы Фото:

Жители Югорска пожаловались на затяжную реконструкцию терапевтического отделения городской больницы. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал взять этот вопрос на особый контроль и сдать объект к осени 2025 года.

«Терапевтическое отделение Югорской городской больницы Реконструкция объекта затягивается, на это указали сами жители. Берем вопрос на особый контроль. Поручил департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса помочь с прохождением экспертизы, задача — выполнить работы в срок, чтобы осенью следующего года врачи смогли принять здесь первых пациентов», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Он уточнил, что здание будет увеличено на 700 квадратных метров. Также там заменят инженерные сети и сделают дополнительные помещения.

Кухарук проинспектировал город газовиков Югорск. Он пообщался с местной администрацией и жителями, осмотрел строительные объекты. Подробнее о том, как все прошло — в трансляции URA.RU.

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Жители Югорска пожаловались на затяжную реконструкцию терапевтического отделения городской больницы. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал взять этот вопрос на особый контроль и сдать объект к осени 2025 года. «Терапевтическое отделение Югорской городской больницы Реконструкция объекта затягивается, на это указали сами жители. Берем вопрос на особый контроль. Поручил департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса помочь с прохождением экспертизы, задача — выполнить работы в срок, чтобы осенью следующего года врачи смогли принять здесь первых пациентов», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он уточнил, что здание будет увеличено на 700 квадратных метров. Также там заменят инженерные сети и сделают дополнительные помещения. Кухарук проинспектировал город газовиков Югорск. Он пообщался с местной администрацией и жителями, осмотрел строительные объекты. Подробнее о том, как все прошло — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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