Кухарук взял на особый контроль терапевтическое отделение в Югорске

Жители Югорска пожаловались на затяжную реконструкцию терапевтического отделения городской больницы. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал взять этот вопрос на особый контроль и сдать объект к осени 2025 года.
«Терапевтическое отделение Югорской городской больницы Реконструкция объекта затягивается, на это указали сами жители. Берем вопрос на особый контроль. Поручил департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса помочь с прохождением экспертизы, задача — выполнить работы в срок, чтобы осенью следующего года врачи смогли принять здесь первых пациентов», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он уточнил, что здание будет увеличено на 700 квадратных метров. Также там заменят инженерные сети и сделают дополнительные помещения.
Кухарук проинспектировал город газовиков Югорск. Он пообщался с местной администрацией и жителями, осмотрел строительные объекты. Подробнее о том, как все прошло — в трансляции URA.RU.
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