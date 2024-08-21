В Екатеринбурге после дождей полезли диковинные грибы. Фоторепортаж

22 августа 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Нынешним летом свердловчане заметили много необычных грибов Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге после обильных дождей вырастают грибы, которые поражают горожан необычными красками и формами. Фотограф URA.RU побывал в дендропарке и заметил десятки разных видов, в том числе очень редких. Агентство предлагает читателям насладиться яркими фото и угадать названия грибов. Как пояснила корреспонденту руководитель екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова, нынешнее лето в отличие от предыдущих — сухих и жарких — действительно выдалось очень грибным. Грибы в ботаническом заведении встречаются на каждом шагу. «Нынешняя погода так и называется — грибная. К тому же споры грибов невесомые, и разносятся ветром повсюду, в том числе и в центр Екатеринбурга. Произошло обсеменение, плюс дожди, вот грибы и появились», — объяснила Раскостова. В парадных местах дендропарка грибы убирают, а в более укромных оставляют расти. Эти на первый взгляд непричесанные островки природы нужны для укрытия птицам, белкам и насекомым. «Мы, как особо охраняемая территория, создаем такие анклавы. Экосистема имеет право существовать», — объясняет директор. Грибы в дендропарке биологи не собирают и не советуют это делать другим. Эти создания имеют свойства накапливать в себе вредные выхлопы и прочую городскую грязь, поэтому срезать даже ценные и деликатесные виды в городской черте не рекомендуют. Этот гриб, похожий на цветок, называются звездовик сводчатый Фото: Илья Московец © URA.RU Это трутовик пестрый Фото: Илья Московец © URA.RU Это несъедобный гриб лепиота шероховатая Фото: Илья Московец © URA.RU Этот гриб вылезает после дождей и так и называется — дождевик Фото: Илья Московец © URA.RU Грибы нужны для поддержания экосистемы Фото: Илья Московец © URA.RU Вешенки выросли прямо в дупле Фото: Илья Московец © URA.RU Гриб чешуйчатка прячется в траве Фото: Илья Московец © URA.RU Фотокор заметил в дендропарке белый гриб Фото: Илья Московец © URA.RU Грибы в дендропарке смотрятся живописно Фото: Илья Московец © URA.RU Этот гриб похож на самый редкий и ценный в мире — белый трюфель Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге после обильных дождей вырастают грибы, которые поражают горожан необычными красками и формами. Фотограф URA.RU побывал в дендропарке и заметил десятки разных видов, в том числе очень редких. Агентство предлагает читателям насладиться яркими фото и угадать названия грибов. Как пояснила корреспонденту руководитель екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова, нынешнее лето в отличие от предыдущих — сухих и жарких — действительно выдалось очень грибным. Грибы в ботаническом заведении встречаются на каждом шагу. «Нынешняя погода так и называется — грибная. К тому же споры грибов невесомые, и разносятся ветром повсюду, в том числе и в центр Екатеринбурга. Произошло обсеменение, плюс дожди, вот грибы и появились», — объяснила Раскостова. В парадных местах дендропарка грибы убирают, а в более укромных оставляют расти. Эти на первый взгляд непричесанные островки природы нужны для укрытия птицам, белкам и насекомым. «Мы, как особо охраняемая территория, создаем такие анклавы. Экосистема имеет право существовать», — объясняет директор. Грибы в дендропарке биологи не собирают и не советуют это делать другим. Эти создания имеют свойства накапливать в себе вредные выхлопы и прочую городскую грязь, поэтому срезать даже ценные и деликатесные виды в городской черте не рекомендуют.