В Екатеринбурге после обильных дождей вырастают грибы, которые поражают горожан необычными красками и формами. Фотограф URA.RU побывал в дендропарке и заметил десятки разных видов, в том числе очень редких. Агентство предлагает читателям насладиться яркими фото и угадать названия грибов.
Как пояснила корреспонденту руководитель екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова, нынешнее лето в отличие от предыдущих — сухих и жарких — действительно выдалось очень грибным. Грибы в ботаническом заведении встречаются на каждом шагу.
«Нынешняя погода так и называется — грибная. К тому же споры грибов невесомые, и разносятся ветром повсюду, в том числе и в центр Екатеринбурга. Произошло обсеменение, плюс дожди, вот грибы и появились», — объяснила Раскостова.
В парадных местах дендропарка грибы убирают, а в более укромных оставляют расти. Эти на первый взгляд непричесанные островки природы нужны для укрытия птицам, белкам и насекомым. «Мы, как особо охраняемая территория, создаем такие анклавы. Экосистема имеет право существовать», — объясняет директор.
Грибы в дендропарке биологи не собирают и не советуют это делать другим. Эти создания имеют свойства накапливать в себе вредные выхлопы и прочую городскую грязь, поэтому срезать даже ценные и деликатесные виды в городской черте не рекомендуют.
Этот гриб, похожий на цветок, называются звездовик сводчатый
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В Екатеринбурге после обильных дождей вырастают грибы, которые поражают горожан необычными красками и формами. Фотограф URA.RU побывал в дендропарке и заметил десятки разных видов, в том числе очень редких. Агентство предлагает читателям насладиться яркими фото и угадать названия грибов. Как пояснила корреспонденту руководитель екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова, нынешнее лето в отличие от предыдущих — сухих и жарких — действительно выдалось очень грибным. Грибы в ботаническом заведении встречаются на каждом шагу. «Нынешняя погода так и называется — грибная. К тому же споры грибов невесомые, и разносятся ветром повсюду, в том числе и в центр Екатеринбурга. Произошло обсеменение, плюс дожди, вот грибы и появились», — объяснила Раскостова. В парадных местах дендропарка грибы убирают, а в более укромных оставляют расти. Эти на первый взгляд непричесанные островки природы нужны для укрытия птицам, белкам и насекомым. «Мы, как особо охраняемая территория, создаем такие анклавы. Экосистема имеет право существовать», — объясняет директор. Грибы в дендропарке биологи не собирают и не советуют это делать другим. Эти создания имеют свойства накапливать в себе вредные выхлопы и прочую городскую грязь, поэтому срезать даже ценные и деликатесные виды в городской черте не рекомендуют.