21 августа 2024

В Екатеринбурге после дождей полезли диковинные грибы. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург , лес, грибы, несъедобный гриб, чешуйчатка
Нынешним летом свердловчане заметили много необычных грибов Фото:

В Екатеринбурге после обильных дождей вырастают грибы, которые поражают горожан необычными красками и формами. Фотограф URA.RU побывал в дендропарке и заметил десятки разных видов, в том числе очень редких. Агентство предлагает читателям насладиться яркими фото и угадать названия грибов.

Как пояснила корреспонденту руководитель екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова, нынешнее лето в отличие от предыдущих — сухих и жарких — действительно выдалось очень грибным. Грибы в ботаническом заведении встречаются на каждом шагу.

«Нынешняя погода так и называется — грибная. К тому же споры грибов невесомые, и разносятся ветром повсюду, в том числе и в центр Екатеринбурга. Произошло обсеменение, плюс дожди, вот грибы и появились», — объяснила Раскостова.

В парадных местах дендропарка грибы убирают, а в более укромных оставляют расти. Эти на первый взгляд непричесанные островки природы нужны для укрытия птицам, белкам и насекомым. «Мы, как особо охраняемая территория, создаем такие анклавы. Экосистема имеет право существовать», — объясняет директор.

Грибы в дендропарке биологи не собирают и не советуют это делать другим. Эти создания имеют свойства накапливать в себе вредные выхлопы и прочую городскую грязь, поэтому срезать даже ценные и деликатесные виды в городской черте не рекомендуют.

Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург
Этот гриб, похожий на цветок, называются звездовик сводчатый
Фото:
Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург
Это трутовик пестрый
Фото:
Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург
Это несъедобный гриб лепиота шероховатая
Фото:
Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург
Этот гриб вылезает после дождей и так и называется — дождевик
Фото:
Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург
Грибы нужны для поддержания экосистемы
Фото:
Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург
Вешенки выросли прямо в дупле
Фото:
Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург
Гриб чешуйчатка прячется в траве
Фото:
Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург
Фотокор заметил в дендропарке белый гриб
Фото:
Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург
Грибы в дендропарке смотрятся живописно
Фото:
Грибы Дендрологического парка. Екатеринбург
Этот гриб похож на самый редкий и ценный в мире — белый трюфель
Фото:

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В Екатеринбурге после обильных дождей вырастают грибы, которые поражают горожан необычными красками и формами. Фотограф URA.RU побывал в дендропарке и заметил десятки разных видов, в том числе очень редких. Агентство предлагает читателям насладиться яркими фото и угадать названия грибов. Как пояснила корреспонденту руководитель екатеринбургского дендропарка Светлана Раскостова, нынешнее лето в отличие от предыдущих — сухих и жарких — действительно выдалось очень грибным. Грибы в ботаническом заведении встречаются на каждом шагу. «Нынешняя погода так и называется — грибная. К тому же споры грибов невесомые, и разносятся ветром повсюду, в том числе и в центр Екатеринбурга. Произошло обсеменение, плюс дожди, вот грибы и появились», — объяснила Раскостова. В парадных местах дендропарка грибы убирают, а в более укромных оставляют расти. Эти на первый взгляд непричесанные островки природы нужны для укрытия птицам, белкам и насекомым. «Мы, как особо охраняемая территория, создаем такие анклавы. Экосистема имеет право существовать», — объясняет директор. Грибы в дендропарке биологи не собирают и не советуют это делать другим. Эти создания имеют свойства накапливать в себе вредные выхлопы и прочую городскую грязь, поэтому срезать даже ценные и деликатесные виды в городской черте не рекомендуют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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