Челябинцам рассказали, во что вкладывать деньги в 2024 году. Фото

Челябинцам в 2024 году советуют инвестировать в частные дома и базы отдыха

22 августа 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

В регионе активно развивается туристический кластер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в 2024 году популярным инструментом инвестиций являются частные дома и базы отдыха с дальнейшей целью их перепродажи или сдачи в аренду. Туристический кластер области активно развивается. Об инвестициях в коммерческую недвижимость в рамках конференции, посвященной 20-летнему юбилею компании «DAN недвижимость», рассказали участники мероприятия. «В Челябинске и области одним из основных трендов является покупка земельного участка с домом с целью как собственного проживания, так и сдачи в аренду. Развитие туристического кластера нашей области и инвестиции в этот сегмент набирают обороты. Инвесторы рассматривают покупку земельных участков в области для строительства жилых и нежилых объектов. Арендный бизнес в туристическом сегменте также набирает свою популярность. Радует, что на наш регион стали обращать внимание не только местные инвесторы», — рассказал генеральный директор «DAN недвижимость», полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов по Челябинской области Валентин Корытный. Корытный отметил, что за последние четыре года был существенный рост стоимости квадратного метра как в регионе, так и по всей стране. С активным развитием промышленности растет и доходная часть людей, работающих на производстве, что позволяет им быть активными участниками рынка недвижимости. Также трендом на рынке у людей среднего возраста 35-40 плюс является покупка частного дома с целью дальнейшего проживания. Кроме Челябинской области инвесторы рассматривают и другие регионы. В нашей области набирают популярность такие города как Чебаркуль и Миасс, ведется активное строительство на озерах нашей области. Высока вероятность, что именно туристический кластер продолжит свое активное развитие и наберет еще большую популярность. На конференции генеральный директор компании «Аякс» — Мурат Псеунов из Краснодара рассказал о том, что у них в городе многие инвесторы также поменяли приоритеты и из коммерческой переходят в жилую недвижимость, в пакетное инвестирование. Это связано с низкой субсидированной ставкой на жилье. Преимуществом является хорошее кредитное плечо, выгодная инвестиционная составляющая и срок быстрой экспозиции квартир или домов, составляющий один-два года, то есть можно очень быстро перепродать недвижимость и заработать. В свою очередь основатель первой профессиональной компании по коммерческой недвижимости на рынке Волгограда компании «Ариороса» Павел Бесчастный поделился тем, что в Волгограде с конца 2023 года, напротив, достаточно высокий спрос на коммерческую недвижимость. Ставки аренды выросли на 10-15%, а стоимость недвижимости местами увеличилась на 20%. Если раньше сроки окупаемости составляли восемь-девять лет, то на данный момент доходят до 12 лет. Для города это достаточно долгий срок, тем не менее спрос активный. Основным спросом в аренде пользуются помещения, расположенные на первых этажах, имеющие удобную транспортную и визуальную доступность, парковку и обладающие современными характеристиками торговой недвижимости. Инвесторы рассматривают и приобретают помещения, требующие реконструкции и реконцепции. Дальнейшей целью таких инвестиций является долгосрочная сдача в аренду известным сетевым компаниям. В целом можно сказать, что недвижимость в каждом городе будет только расти в цене. Стоит отметить, что инвестиции в ИЖС Челябинской области активно конкурируют с вложениями в коммерческую недвижимость. В то время как в Краснодаре инвесторы с удовольствием рассмотрят жилье в новостройках. В Волгограде при этом высоким спросом пользуется коммерческая недвижимость сегмента стрит-ритейл. Вопрос только в сумме вложений и в сроках ее окупаемости, что является приоритетом для каждого инвестора. На конференции генеральный директор «Дан-недвижимость», полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов по Челябинской области Валентин Корытный отметил, в Челябинске в 2024 году популярным инструментом инвестиций являются частные дома и базы отдыха с дальнейшей целью перепродажи или сдачи в аренду Фото: АН «DAN недвижимость» Генеральный директор компании «Аякс» — Мурат Псеунов из Краснодара рассказал о том, что у них в городе многие инвесторы также поменяли приоритеты и из коммерческой переходят в жилую недвижимость, в пакетное инвестирование Фото: АН « DAN недвижимость» В Волгограде высоким спросом пользуется коммерческая недвижимость сегмента стрит-ритейл Фото: АН «Дан Недвижимость» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 2024 году популярным инструментом инвестиций являются частные дома и базы отдыха с дальнейшей целью их перепродажи или сдачи в аренду. Туристический кластер области активно развивается. Об инвестициях в коммерческую недвижимость в рамках конференции, посвященной 20-летнему юбилею компании «DAN недвижимость», рассказали участники мероприятия. «В Челябинске и области одним из основных трендов является покупка земельного участка с домом с целью как собственного проживания, так и сдачи в аренду. Развитие туристического кластера нашей области и инвестиции в этот сегмент набирают обороты. Инвесторы рассматривают покупку земельных участков в области для строительства жилых и нежилых объектов. Арендный бизнес в туристическом сегменте также набирает свою популярность. Радует, что на наш регион стали обращать внимание не только местные инвесторы», — рассказал генеральный директор «DAN недвижимость», полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов по Челябинской области Валентин Корытный. Корытный отметил, что за последние четыре года был существенный рост стоимости квадратного метра как в регионе, так и по всей стране. С активным развитием промышленности растет и доходная часть людей, работающих на производстве, что позволяет им быть активными участниками рынка недвижимости. Также трендом на рынке у людей среднего возраста 35-40 плюс является покупка частного дома с целью дальнейшего проживания. Кроме Челябинской области инвесторы рассматривают и другие регионы. В нашей области набирают популярность такие города как Чебаркуль и Миасс, ведется активное строительство на озерах нашей области. Высока вероятность, что именно туристический кластер продолжит свое активное развитие и наберет еще большую популярность. На конференции генеральный директор компании «Аякс» — Мурат Псеунов из Краснодара рассказал о том, что у них в городе многие инвесторы также поменяли приоритеты и из коммерческой переходят в жилую недвижимость, в пакетное инвестирование. Это связано с низкой субсидированной ставкой на жилье. Преимуществом является хорошее кредитное плечо, выгодная инвестиционная составляющая и срок быстрой экспозиции квартир или домов, составляющий один-два года, то есть можно очень быстро перепродать недвижимость и заработать. В свою очередь основатель первой профессиональной компании по коммерческой недвижимости на рынке Волгограда компании «Ариороса» Павел Бесчастный поделился тем, что в Волгограде с конца 2023 года, напротив, достаточно высокий спрос на коммерческую недвижимость. Ставки аренды выросли на 10-15%, а стоимость недвижимости местами увеличилась на 20%. Если раньше сроки окупаемости составляли восемь-девять лет, то на данный момент доходят до 12 лет. Для города это достаточно долгий срок, тем не менее спрос активный. Основным спросом в аренде пользуются помещения, расположенные на первых этажах, имеющие удобную транспортную и визуальную доступность, парковку и обладающие современными характеристиками торговой недвижимости. Инвесторы рассматривают и приобретают помещения, требующие реконструкции и реконцепции. Дальнейшей целью таких инвестиций является долгосрочная сдача в аренду известным сетевым компаниям. В целом можно сказать, что недвижимость в каждом городе будет только расти в цене. Стоит отметить, что инвестиции в ИЖС Челябинской области активно конкурируют с вложениями в коммерческую недвижимость. В то время как в Краснодаре инвесторы с удовольствием рассмотрят жилье в новостройках. В Волгограде при этом высоким спросом пользуется коммерческая недвижимость сегмента стрит-ритейл. Вопрос только в сумме вложений и в сроках ее окупаемости, что является приоритетом для каждого инвестора.